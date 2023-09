vrijdag 29 september 2023 om 09:00

Voorbeschouwing: Famenne Ardenne Classic 2023 – Europees kampioen Laporte treft favoriet De Lie

De afsluiter van het rijtje Waalse najaarswedstrijden is de Ardenne Fammenne Classic (UCI 1.1). Met veel korte heuvels in en rond Marche-en-Famenne zouden we wel eens een attractieve koers kunnen krijgen. Wie volgt Axel Zingle op? WielerFlits blikt vooruit op een interessante strijd met Arnaud De Lie en Europees kampioen Christophe Laporte.

Historie

De Famenne Ardenne Classic is een bijzonder jonge koers. De eendagskoers is pas in 2017 voor het eerst georganiseerd. De Waalse krant La Dernière Heure besloot dan om de Famenne Ardenne Classic in het leven te roepen. Er zou voornamelijk door de regio’s Famenne en de Ardennen gekoerst worden, in de provincies Namen en Luxemburg. Op die manier kreeg ook het Waalse najaarsprogramma iets meer cachet.

Moreno Hofland was de coureur die de koers als eerste op zijn palmares mocht bijschrijven. De Nederlander, die toen uitkwam voor Lotto Soudal, versloeg zijn concurrenten in een sprint van een uitgedunde groep. Aangezien Lotto Soudal ook de enige WorldTour-ploeg was aan de start, was Hofland op voorhand ook de gedoodverfde favoriet. De jaren nadien kroonden de Canadees Guillaume Boivin en de Oost-Vlaming Dimitri Claeys zich tot laureaat.

Nadien volgden twee rotjaren voor de organisatoren. Eigenlijk is er maar één woord nodig om te begrijpen waarom men tot twee keer toe niet kon organiseren: corona. In 2020 kregen ze van de UCI te horen dat Luik-Bastenaken-Luik op dezelfde dag op de vernieuwde najaarskalender kalender stond. “Omdat het onmogelijk was om een alternatieve datum te vinden, heeft het organisatiecomité besloten om de editie van 2020 te annuleren”, luidde het toen.

Een jaar later kreeg de organisatie opnieuw slecht nieuws. Dit keer was het niet La Doyenne, maar Parijs-Roubaix dat roet in het eten gooide. Het monument werd uitgesteld door het coronavirus, waardoor het op dezelfde dag als de Famenne Ardenne Classic zou doorgaan. “Deze situatie is des te moeilijker te aanvaarden, aangezien er vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden met de organisatoren die getroffen zijn door het uitstel van Parijs-Roubaix.”

Laatste winnaars Famenne Ardenne Classic

2022: Axel Zingle

2021: niet verreden vanwege uitstel Parijs-Roubaix

2020: niet verreden vanwege uitstel Luik-Bastenaken-Luik

2019: Dimitri Claeys

2018: Guillaume Boivin

2017: Moreno Hofland

Laatste editie

Vorig jaar werd er voor het eerst sinds 2019 dus weer gekoerst op Waalse bodem, en de organisatoren mochten meteen rekenen op het beste deelnemersveld dat ze ooit hadden mogen verwelkomen. Maar liefst zes WorldTeams tekenden present, en die brachten dan ook nog eens grote namen als Arnaud De Lie, Biniam Girmay, Greg Van Avermaet en Tim Merlier naar de Ardennen.

De openingsuren van de koers werden gekleurd door zes aanvalslustigen. Tim Marsman (Metec-Solarwatt) en Maikel Zijlaard (VolkerWessels) zaten mee, evenals Mark Stewart (Bolton Equities Black Spoke), Gage Hecht (Human Powered Health), Matthew Teggart (WiV SunGod) en Emil Vinjebo (Riwal). Daarachter waren het Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert die controleerden.

Dit allesgebeurde in kletsnatte omstandigheden, wat de koers nog lastiger maakte. Zo bestond de kopgroep 48 kilometer voor het einde, met nog twee lokale rondes te gaan, nog uit slechts drie renners. Marsman, Stewart en Vinjebo wisten hun medevluchters stuk voor stuk overboord te gooien, maar bij het ingaan van de laatste twintig kilometer was ook hun liedje uitgezongen.

Op 22 kilometer van de finish volgde de eerste serieuze aanval vanuit het peloton, maar Lotto Soudal hield de controle in handen. Daar lieten vooral de troepen van Trek-Segafredo het niet bij zitten. Met meerdere demarrages maakten Alex Kirsch en Toms Skujins de koers hard in de heuvelzone.

Een groepje laten wegrijden lukte hen niet, maar het peloton uitdunnen des te meer. Slechts een beperkte groep mocht uiteindelijk meesprinten om de overwinning. De Lie werd uitstekend afgezet, maar hij gleed in volle finale onderuit op het gladde asfalt. Hij sprong nog snel op zijn fiets, maar strandde op de vijftiende plaats.

In de oplopende sprint won verrassend de Fransman Axel Zingle. Hij kwam in de laatste honderd meter uit het wiel van Belgisch kampioen Tim Merlier, die in de spurt de verkeerde kant koos en zo opgesloten raakte achter zijn landgenoot Amaury Capiot. Merlier moest zo toezien hoe Zingle met een machtige sprint won, voor Capiot en Oliver Naesen.

Uitslag Famenne Ardenne Classic 2022

1. Axel Zingle (Cofidis)

2. Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) allen in z.t.

3. Oliver Naesen (AG2R-Citroën)

4. Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic)

5. Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert)

Wedstrijdverslag

Parcours

De voorgaande edities van de Famenne Ardenne Classic, die in drie van de vier gevallen op een sprint eindigden, doen misschien anders vermoeden, maar het parcours is best lastig. Het zal de hele dag op en af gaan, waardoor er uiteindelijk heel wat hoogtemeters op het programma staan. Het traject is een blauwdruk van vorig jaar.

Marche-en-Famenne, een stadje met een kleine 20.000 inwoners, is de start- en finishplaats van de koers. Lang na die start duurt het niet, vooraleer de eerste beklimming van de dag op het menu staat. De Côte de Nassogne (4 km aan 4,5%) is meteen een lange klim. Kort daarna volgen er met de Côte d’Ortho (3 km aan 5,5%) en de Côte de Filly (3 km aan 5%) twee minder lange heuvels.

De Côte de Warisy (3,7 km aan 4,6%) is de volgende hindernis voor de renners, maar vanaf daar is het nog altijd honderd kilometer tot de aankomstlijn. De kans dat we hier al aanvallers zullen zien, is dus vrij beperkt.

Het is daarom vooral uitkijken naar de lokale ronden, waarin de Côte de Roy (2,3 km aan 4,8%) de scherprechter vormt. In totaal moet de Côte de Roy vier keer beklommen worden, goed voor drie lokale rondes. De top van de laatste echte beklimming ligt op vijftien kilometer van de streep. Op een goede vijf kilometer van de streep ligt er met de Marloie (1,8 km aan 3,5%) wel nog een verraderlijke heuvel op het parcours, en ook de slotkilometer loopt wat op.

Zondag 1 oktober, Famenne Ardenne Classic: Marche-en-Famenne – Marche-en-Famenne (188 km)

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 16.30 en 16.50 uur

Favorieten

Op basis van de vorige edities moeten we van een machtssprint met enkele sterke sprinters uitgaan, en die zijn deze keer zeker voldoende aanwezig. Eerder in deze voorbeschouwing schreven we dat de organisatie in 2022 op haar beste deelnemersveld tot dan toe kon rekenen. Deze keer doet men er gewoon nog een schepje op, met acht WorldTeams, aangevuld met acht ProTeams en vijf continentale formaties.

Na zijn waanzinnig sterke sprint in de Grand Prix de Québec, zijn indrukwekkende lead out voor Wout van Aert op het Europees kampioenschap op de VAM-berg en zijn zege in het Circuit Franco-Belge, kunnen we niet rond Arnaud De Lie heen. De Waal van Lotto Dstny is in de laatste weken van het seizoen duidelijk nog niet verzadigd. De Lie miste dan ook een groot deel van het middenseizoen na een val in de Vierdaagse van Duinkerke, waardoor zijn koershonger nu nog wat groter is. We zien niet in wie hem in een sprint die lichtjes bergop gaat kan vloeren.

Of toch? Kaden Groves is ook een groot liefhebber van een sprintje bergop. De Australiër neemt hier de honneurs waar namens Alpecin-Deceuninck, dat eerst trouwens de nóg rappere Jasper Philipsen had aangekondigd. Philipsen miste afgelopen week echter al het Circuit Franco-Belge met keel- en hoofdpijn, wat allicht ook zijn afwezigheid hier kan verklaren.

Groves mag zich een meer dan waardige vervanger noemen. In de Vuelta konden we namelijk zien dat het met zijn sprintkwaliteiten ook aan het einde van het seizoen nog snor zit. Twee keer kroonde Groves zich tot de rapste van het pak, en in het slotcriterium in Madrid koerste de groenetruiwinnaar zelfs voluit mee in de aanval met Remco Evenepoel. Het leverde een van de meest memorabele zeges van Groves op, die zo bewijst dat hij over inhoud genoeg beschikt om deze koers te overleven.

Ook fijn: we krijgen Christophe Laporte voor het eerst in zijn blauw-witte trui te zien. Nee, niet die van Soudal Quick-Step, maar wel de trui van Europees kampioen, die hij afgelopen week in Drenthe veroverde. Laporte had tot dan toe eigenlijk geen deuk meer in een pakje boter gereden sinds de Tour de France, maar de Fransman is natuurlijk een meester in het pieken. Met Dylan van Baarle, Tim van Dijke en Per Strand Hagenes brengt Jumbo-Visma nog meer interessante pionnen mee.

Biniam Girmay koerst hier in de truisregio van de sponsoren van de Intermarché-Circus-Wanty-ploeg, dus afgaan is geen optie. De Eritreeër is niet aan zijn beste seizoen bezig, maar er is eigenlijk niets wat hem beter ligt dan zo’n sprintje bergop. Ploegmaats Arne Marit, Hugo Page en Mike Teunissen zouden dit ook moeten aankunnen, maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Girmay zo graag nog eens zijn handen in de lucht zou steken. Dat is toch alweer van de Ronde van Zwitserland geleden.

De Franse WorldTeams zijn natuurlijk altijd gevaarlijk in de wedstrijden net over de Belgische grens. Vooral Arkéa-Samsic is zo’n equipe die het aandurft om meerdere pionnen in de strijd te gooien. Met Jenthe Biermans hebben ze alleszins een man in vorm rondrijden: hij kende afgelopen week nog ritsucces in Luxemburg. Maar vlak ook Luca Mozzato en Hugo Hofstetter niet uit. Cofidis ziet Axel Zingle dan weer zijn titel verdedigen, met Alexis Renard aan zijn zijde.

Hebben we dan alle rappe mannen genoemd? Zeker niet, want Pascal Ackermann (UAE-Emirates) bewees afgelopen voorjaar in de Giro ook nog dat we hem niet mogen afschrijven. En ook jongens als Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step), Dries Van Gestel (TotalEnergies), Stanisław Aniołkowski (Human Powered Health) en Milan Fretin (Flanders-Baloise) zullen hun beste beentje voorzetten.

Anderzijds moet Soudal Quick-Step op de aanval mikken. Daar hebben ze Kasper Asgreen, Florian Sénéchal en Yves Lampaert voor, die het in zich hebben om de hele wedstrijd te ontregelen. Ondanks de aanwezigheid van Ackermann, kan ook UAE-Emirates dit pad kiezen. Matteo Trentin en Tim Wellens zullen hier toch niet voor niets aan het vertrek staan. En ook Anthony Turgis (TotalEnergies), Giro-revelatie Derek Gee (Israel-Premier Tech) en Stan Dewulf (AG2R-Citroën) kunnen het zo spelen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud De Lie

*** Kaden Groves, Christophe Laporte

** Jenthe Biermans, Axel Zingle, Biniam Girmay

* Kasper Asgreen, Pascal Ackermann, Luca Mozzato, Dries Van Gestel

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De renners krijgen zondag in de Famenne Ardenne Classic een aangenaam koersweertje voorgeschoteld. Meteovista voorspelt maximale temperaturen tot 21 graden Celsius en een windkracht van drie Beaufort vanuit het zuidwesten. Verder worden er brede opklaringen verwacht.

Eurosport 1 brengt deze UCI 1.1-wedstrijd vanaf 15.00 uur live op het scherm. Op de online kanalen, Eurosport.nl/Discovery+/GCN+, is men er al bij vanaf 14.30 uur.