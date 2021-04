Geen Famenne Ardenne Classic door uitstel Parijs-Roubaix

De Famenne Ardenne Classic gaat voor het tweede jaar op rij niet door. De organisatie heeft besloten de stekker uit de editie van 2021 te trekken, nadat Parijs-Roubaix werd verplaatst naar zondag 3 oktober. Dat is exact de datum die al vergeven was aan de Belgische eendagskoers.

Vorig jaar moest de Famenne Ardenne Classic ook al wijken voor een grote klassieker die verplaatst werd. Toen was het Luik-Bastenaken-Luik, dit keer is het Parijs-Roubaix. Vanwege de huidige lockdown in Noord-Frankrijk kon de ‘Hel van het Noorden’ niet doorgaan op 11 april. In 3 oktober is een nieuwe datum gevonden voor de monumentale klassieker.

De organisatie achter de Famenne Ardenne Classic (UCI 1.1-niveau) vindt dat de wedstrijd nu niet kan doorgaan onder ‘optimale omstandigheden’. Zo is er minder aandacht voor de tv-uitzending en ook kan vanwege logistieke redenen de koers niet verplaatst worden naar een andere dag in de week.

Volgens La Dernière Heure hebben Belgian Cycling en de Franstalige wielerfederatie enkele nieuwe data voorgesteld, maar daar ging de organisatie niet mee akkoord. “Deze situatie is des te moeilijker te aanvaarden, aangezien er vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden met de organisatoren die getroffen zijn door het uitstel van Parijs-Roubaix”, klinkt het.

De Famenne Ardenne Classic is in 2017 opgericht. Toen won Moreno Hofland. Later traden Guillaume Boivin (2018) en Dimitri Claeys (2019) in zijn voetsporen.