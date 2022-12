Voorbeschouwing: Exact Cross Mol 2022 – Grote Drie in Zilvermeercross

Wout van Aert, Mathieu van der Poel én Tom Pidcock komen vrijdag alle drie in actie in Mol. In het Limburgse zand van het Zilvermeer zullen ze elkaar voor de tweede keer dit veldritseizoen het vuur aan de schenen leggen. Bij de vrouwen is het uitkijken naar de rentree van Lucinda Brand en Annemarie Worst. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het was in de zomer van 2012 dat Koen Monu – net als een aantal andere organisatoren – door de Belgische Wielerbond werd gecontacteerd. Het Belgisch kampioenschap dat begin 2013 in de Gentse Blaarmeersen op de agenda stond, kon niet doorgaan. Na een negatief advies van brandweer, politie, groendienst, parkbeheerder en Volksgezondheid, kregen ze daar in Gent geen vergunning. De veiligheid van de renners en de toeschouwers kon in het park niet gegarandeerd worden. Dus moest Belgian Cycling op zoek naar een alternatief.

Monu, toen ook al organisator in Heusden-Zolder, zag het zitten om te depanneren. In zeven maanden tijd zette hij het BK op en rond het Molse Zilvermeer op poten. Niet dat daar nooit eerder gecrost werd. Sinds 2009 organiseerde Monu er samen met Wilfried Peeters immers Boonen & Friends, een liefdadigheidscross met wegrenners. Die vond vijf keer in zes jaar plaats en lokte onder meer toppers als Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Filippo Pozzato, André Greipel, Alessandro Ballan en Jakub Fuglsang naar Mol.

Ook het WK masters is al jaren gelinkt aan Mol. Maar de eerste UCI-cross voor profs, in organisatie van Monu, vond er dus pas begin januari 2013 plaats. Klaas Vantornout verraste die dag topfavorieten Sven Nys, Kevin Pauwels en Niels Albert en pakte de driekleur. Bij de dames behaalde Sanne Cant haar vierde (van ondertussen dertien) nationale titels.

“Op termijn hoop ik met de Zilvermeercross wel in een overkoepelende serie terecht te komen. Wereldbekerambities heb ik niet, maar er zijn alternatieven”, vertelde Monu vorig jaar nog aan WielerFlits. Daarmee doelde hij natuurlijk op de Superprestige, X2O Trofee of Ethias Cross (intussen Exact Cross). Wel, nu kunnen we zeggen dat dat ook gelukt is. De Zilvermeercross behoort namelijk vanaf dit jaar tot de Exact Crossen.

Laatste winnaars Mol

Mannen

2021: Wout van Aert

2020: Niet verreden

2019: Mathieu van der Poel

2018: Corné van Kessel

2017: David van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Wout van Aert

2013: Klaas Vantornout (Belgisch kampioenschap)

Vrouwen

2021: Lucinda Brand

2020: Niet verreden

2019: Laura Verdonschot

2018: Sanne Cant

2017: Lucinda Brand

2016: Sanne Cant

2015: Sabrina Stultiens

2014: Jolien Verschueren

2013: Sanne Cant (Belgisch kampioenschap)

Vorig jaar

Opmerkelijk beeld in Mol vorig jaar: terwijl het startschot klonk, waren enkele renners hun jasje nog aan het uitdoen. Een aantal crossers in de problemen dus, al waren alle toppers wel goed weg. Dat was dus ook het geval voor Wout van Aert, dé favoriet op voorhand. De Belgische kampioen trok in ronde twee door en enkel Laurens Sweeck en Daan Soete konden volgen.

Lang duurde het echter niet voordat Soete de rol moest lossen. Sweeck kon nog een tijdje aanhaken, maar iets na het halfuur moest de Belg van (toen nog) Pauwels Sauzen-Bingoal dan toch afhaken. Van Aert trok stevig door en reed dominant naar de zege in het zand van het Zilvermeer. Sweeck legde beslag op plek twee, Lars van der Haar werd derde.

Uitslag mannen – Lampiris Zilvermeercross in Mol

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 59m32s

2. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 57s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m1s

4. David van der Poel (Alpecin-Fenix) op 1m23s

5. Jens Adams (Hollebeekhoeve) op 1m34s

Wedstrijdverslag

Waar het bij de mannen redelijk snel duidelijk was wie ging winnen, kregen we bij de vrouwen wel een zeer spannende cross. In de openingsfase reden favorieten Lucinda Brand en Denise Betsema meteen weg. In eerste instantie kregen ze nog Manon Bakker mee, maar dat duurde niet lang. In de achtergrond reden Marianne Vos, Yara Kastelijn en Puck Pieterse in elkaars buurt.

Brand en Betsema waren duidelijk de beste vrouwen in koers, al kwam Vos in de laatste rondes wel sterk opzetten. Toen de strijd voor de zege vooraan echt begon, werd het wel duidelijk dat Vos vrede moest nemen met plaats drie. In de battle voor de zege leek Betsema net dat tikkeltje beter in het zand dan Brand, maar de taaie Nederlandse gaf niet af. Meer zelfs, ze trok door en forceerde een klein gaatje. Betsema kon niet meer herstellen en eindigde op vier luttele seconden van winnares Brand.

Uitslag vrouwen – Lampiris Zilvermeercross in Mol

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) in 42m39s

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 4s

3. Marianne Vos (Jumbo-Visma) op 29s

4. Manon Bakker (Credishops-Fristads) op 45s

5. Yara Kastelijn (Credishops-Fristads) op 53s

Wedstrijdverslag

Parcours

Zand. Meer hebben we eigenlijk niet nodig om de veldrit in Mol te beschrijven. We zullen toch een iets gedetailleerde beschrijving geven. Belangrijk om te vermelden is dat het parcours niet veranderd is ten opzichte van vorig jaar.

Op het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer, waar onder meer een zwemvijver ligt, ligt een mooie lange zandpassage maar ook snellere stukken door het bos. Daarbovenop is er een technischere passage, waardoor we echt wel de nodige afwisseling krijgen.

De voorspelde regen zou ook wel een invloed kunnen hebben op de cross. De omstandigheden zullen in het algemeen, vanzelfsprekend, zwaarder worden. De passages in het zand zouden minder technisch en meer stoempen kunnen worden, wat dan weer in de kaart speelt van een ander type crosser.

Programma en info

Programma vrijdag 23 december 2022

14.45 uur: Junioren mannen

16.15 uur: Elite vrouwen

17.30 uur: Elite mannen

Locatie

Zilvermeer, Mol 2400.

Publieksinformatie

Tickets voor de Exact Cross Mol kan je hier vinden. In voorverkoop, online dus, kosten de tickets 12 euro. Als je op de dag zelf aan de kassa een ticket koopt, betaal je 15 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Favorieten mannen

Crossers als Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar zakken vrijdag niet af naar het Zilvermeer. De fans moeten echter niet treuren, want er staan heel wat andere toppers aan de start. Te beginnen met Mathieu van der Poel. De Nederlandse wielrenner rijdt in Mol zijn vijfde cross van het seizoen. Vorige week werd hij slechts achtste in de Wereldbeker Val di Sole, maar dat had niets te maken met de vorm.

In Mol zullen Van der Poel en Wout van Aert elkaar voor de tweede keer dit veldritseizoen in de ogen kijken. Van Aert reed een kleine twee weken geleden nog de Wereldbeker veldrijden in Dublin en trok daarna op stage naar het warmere Spanje. In Mol rijdt de Belg van Jumbo-Visma zijn derde cross van het seizoen. In het Antwerpse zand werd hij nog tweede, maar in de Ierse modder schoot hij wel raak. Vorig jaar imponeerde Van Aert nog in het zand van het Zilvermeer.

Ook Tom Pidcock zakt af naar Limburg. De grote drie kijken elkaar met andere woorden voor de tweede keer dit veldritseizoen in de ogen. In Dublin moest de Brit enigszins verrassend Laurens Sweeck voorlaten, die een sterke cross reed. Sweeck is overigens bezig aan een zeer sterk seizoen. De leider in de Wereldbeker en Superprestige krijgt in Mol een parcours voorgeschoteld dat hem goed ligt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het zand. Kan Sweeck zijn wagonnetje aanhaken bij de grote drie? Wij denken van wel.

Dan is er ook nog Quinten Hermans. Hermans kon in de zes crossen die hij reed dit seizoen één keer winnen, maar dat was wel in de Kermiscross Ardooie – in een minder sterk deelnemersveld dus. De crosser van Tormans CX nam na het Europees kampioenschap in Namen rust. Hij zette de fiets, na een druk seizoen op de weg, voor het eerst even aan de kant en bouwde dan weer rustig op richting de drukke periode rond Kerstmis.

De vijf genoemde namen steken duidelijk boven de rest van het veld uit. Vervolgens kijken we naar de jonge Thibau Nys. De renner van Baloise Trek Lions komt terug in actie na een stage in Spanje. Daar reed hij met Trek-Segafredo rond, maar werkte hij ook aan zijn rug. Bij zijn vorige cross, in Antwerpen, sprak hij bij WielerFlits nog over een terugkerende blessure.

Verder verwachten we ook iets van de Nederlanders Corné van Kessel en Ryan Kamp. Zij zullen in Mol zeker top-10 ambiëren. Voor de volledigheid noemen we ook nog Gerben Kuypers, Witse Meeussen, Gianni Vermeersch en Thijs Aerts. Is er een niet-Belg of niet-Nederlander die richting de top-10 rijdt? Dan zal dat waarschijnlijk Curtis White zijn.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Mathieu van der Poel

** Wout van Aert, Laurens Sweeck

* Tom Pidcock, Quinten Hermans, Ryan Kamp

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

Geen Fem van Empel of Puck Pieterse in Mol. Ook Denise Betsema, Marianne Vos, Ceylin del Carmen Alvarado en Blanka Kata Vas komen niet aan de start van de Exact Cross. Toch is er een mooi deelnemersveld bij de vrouwen. In eerste plaats is er de terugkerende Lucinda Brand. De Nederlandse moest begin december ziek opgeven in Boom en kwam daarna niet meer in actie. Ze werkte samen met de wegploeg Trek-Segafredo in Spanje en zal gemotiveerd zijn om in Mol zichzelf te tonen. Hopelijk heeft ze ook geen last meer van haar hand.

Brand ziet ook haar ploegmate Shirin van Anrooij afzakken naar het Zilvermeer. De 20-jarige van Baloise Trek Lions rijdt een zeer goed seizoen. Ze won haar eerste wereldbekermanche in de Beekse Bergen en belandde maar één keer dit veldritseizoen buiten de top-10. Een mooie statistiek, zeker als je weet dat de jonge renster al tien crossen reed. Van Anrooij kan in Mol een gooi doen naar de zege.

Annemarie Worst is terug! De renster van Team 777 verdween van het toneel na het EK veldrijden in Namen. Worst kreeg last van haar knie, die uiteindelijk ontstoken bleek te zijn. Na enkele weken uit de roulatie te zijn, is ze klaar om weer te strijden in het veld. Het is moeilijk om in te schatten waar Worst staat, maar klasse heeft ze natuurlijk. Haar ploegmate Aniek van Alphen heeft ook bewezen dat ze iemand is om rekening mee te houden. Van Alphen won de Superprestige in Boom en de Exact Cross in Essen.

Nederland heeft zoals altijd veel kanshebbers op een goede uitslag. Met Yara Kastelijn en Leonie Bentveld zijn er nog twee Nederlandse vrouwen die zich kunnen tonen. De Belgen moeten dan weer supporteren voor Laura Verdonschot, die zeer graag naar Mol zal komen. De Vlaamse houdt van het zand. In de Wereldbeker Antwerpen, waar ook een aantal zandpassages waren, werd ze nog zeer sterk achtste.

Tot slot zijn er nog twee Britse en een Amerikaanse vrouw om in de gaten te houden. Anna Kay en Zoe Bäckstedt moeten in dit deelnemersveld zich ook in de kijker kunnen rijden. Datzelfde geldt voor Clara Honsinger. De kersverse kampioene van de Verenigde Staten heeft zich de afgelopen dagen in België kunnen voorbereiden op de periode rond Kerstmis. Zij focust zich in de periode voornamelijk op de Wereldbeker in Gavere, die maandag verreden wordt, maar zal ook in Mol willen meedoen voor een mooie ereplaats.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Shirin van Anrooij

** Lucinda Brand, Annemarie Worst

* Aniek van Alphen, Yara Kastelijn, Laura Verdonschot

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Regen, regen en regen. Zo kunnen we aanstaande vrijdag samenvatten. Meteovista verwacht dat het de hele dag zal regenen. Daarnaast wordt er ook flink wat wind – wind aan een kracht van 3 of 4 Beaufort – verwacht. De temperaturen liggen rond de 10 Graden Celsius.

De Exact Crossen, dus ook deze in Mol, zijn te zien op VTM. De uitzending start om 16.00 (!) uur. De veldrit is ook te bekijken via de online kanalen van Eurosport Player en GCN+.