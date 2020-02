Voorbeschouwing: Drôme Classic 2020 vrijdag 28 februari 2020 om 08:00

Op zondag 1 maart staat in Frankrijk de Royal Bernard Drôme Classic op het programma. Het is, na de Ardèche Classic van zaterdag, de tweede eendaagse ProSeries-wedstrijd in Frankrijk van het weekend. Sinds dit jaar behoort de Drôme Classic tot het een-na-hoogste wedstrijdniveau van de kalender. Er wordt een opvolger gezocht voor Alexis Vuillermoz. Wie wint dit jaar? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Royal Bernard Drôme Classic heeft acht edities achter de rug en maar zeven winnaars gekregen. In 2013 werd met trots de komst van een nieuwe wielerkoers in het departement Drôme aangekondigd, maar het geluk was niet aan de zijde van de organisatie; op 23 februari 2013 sneeuwde het te hard in het zuidoosten van Frankijk.

En dus staat de eerste uitgave van de Drôme Classic in de boeken als ‘afgelast’. Een jaar later werd Romain Bardet de eerste naam op de erelijst van de heuvelkoers. De klimmer kwam solo over de streep en boekte er zijn tweede overwinning als prof. Tot nu toe hebben vier Fransen de Drôme Classic gewonnen: na Bardet volgden nog Samuel Dumoulin (2015), Lilian Calmejane (2018) en Alexis Vuillermoz (2019).

Tussendoor wisten nog een Tsjech (Petr Vakoc in 2016) en een Belg (Sébastien Delfosse in 2017) zich te onderscheiden in Livron-sur-Drôme. Kijkend naar de vorige edities is duidelijk wat voor soort wedstrijd de Drôme Classic is: nog nooit eindigden meer dan drie renners in dezelfde tijd als de winnaar.

Sinds een aantal jaar wordt de Franse eendagskoers gesponsord door Royal Bernard, een bedrijf uit de regio dat pluimveevlees verkoopt.

Laatste edities Drôme Classic

2019: Alexis Vuillermoz

2018: Lilian Calmejane

2017: Sébastien Delfosse

2016: Petr Vakoc

2015: Samuel Dumoulin

2014: Romain Bardet

2013: Afgelast vanwege sneeuwval

Vorig jaar

Zoals wel vaker was het uitkijken naar de laatste zeventig kilometer, zo ook in de Drôme Classic van 2019. Tijdens de heuvelachtige slotfase met de Col du Deves (4,7 km aan 4,1%), de Col de la Grande Limite (4,8 km aan 6%) en de Côte de Grane (1,7 km aan 5,6%) kregen de vroege vluchters geen kans. Warren Barguil, Lilian Calmejane en Romain Bardet bleken bergop over de betere benen te beschikken, maar zij konden het verschil niet maken. Een twaalftal ging vervolgens de laatste kilometers in, waarna Vuillermoz weg wist te rijden en solo won.

Uitslag Drôme Classic 2019

1. Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) in 5u06m04s

2. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) op 3s

3. Warren Barguil (Arkéa-Samsic) op 3s

4. Emil Vinjebo (Riwal Readynez) op 8s

5. Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) op 13s

Wedstrijdverslag

Parcours

Livron-sur-Drôme is andermaal de start- en finishlocatie van de Drôme Classic. In totaal is de wedstrijd 203 kilometer lang, met onderweg zeven aangemerkte beklimmingen. Eerst staan er drie lokale rondes ten oosten van Livron op het programma, met telkens als afsluiter de Mur d’Allex van 700 meter aan 9,7%. De steilste strook ligt vlak voor de top en is 16%.

Vervolgens begint, met nog zestig kilometer te gaan, de lastige finale. In een zuidelijke lus worden meerdere heuvels opgezocht. Achtereenvolgens wachten Chabrillan (na 144 km, 800 meter aan 7,5%), Montée des Faures (na 150 km, 1,9 km aan 6,3%), Col du Deves (na 159 km, 4,4 km aan 4,4%), Col de la Grande Limite (na 170 km, 3,8 km aan 6,5%), Côte des Roberts (na 180 km, 1,8 aan 7,2%) en Côte de Grane (na 187 km, 1,7 aan 5,6%) op de renners. Het zijn telkens korte beklimmingen die garant staan voor spektakel en veel aanvallen.

Na de zuidelijke ronde wordt eerst nog eens de Mur d’Allex opgezocht, waarna het nog tien kilometer in westelijke richting is tot de finishstreep in Livron. Gevaarlijk is nog de Mur du Haut Livron, een kilometer voor de meet. Weet iemand daar weg te rijden, of vormt zich in de finale een groepje dat gaat strijden om de winst?

Zondag 1 maart: Livron-sur-Drôme -Livron-sur-Drôme (203 km)

Start: 10.55 uur

Finish: Tussen 15.35 en 16.05 uur

Favorieten

De Drôme Classic kan rekenen op een stevig deelnemersveld, met zeven WorldTour-ploegen aan het vertrek. Dat waren er vorig jaar, met Groupama-FDJ en AG2R La Mondiale, slechts twee. Dit jaar zijn daar Deceuninck-Quick-Step, Trek-Segafredo, EF Pro Cycling en NTT Pro Cycling bijgekomen. Cofidis reed de koers vorig jaar ook, maar is sinds dit jaar onderdeel van de WorldTour. Twaalf ProTeams en één continentale ploeg maken het startveld compleet.

Al vanaf het begin strijden de klimmers en de heuvelspecialisten om de overwinning in de Drôme Classic. AG2R La Mondiale verdedigt de titel van Alexis Vuillermoz, maar zonder de winnaar van vorig jaar. Hij is nog altijd herstellende van een knieoperatie, nadat hij in augustus van het vorige jaar aangereden werd en zijn knieschijf brak.

Romain Bardet lijkt de kopman: hij werd vorige week tweede in de Tour du Var. Ook Pierre Latour en Benoît Cosnefroy mogen niet onderschat worden. Cosnefroy is het seizoen begonnen met zeges in de GP Marseillaise en de eindwinst in de Ster van Bessèges. Dan behoor je in de Drôme Classic ook tot de favorieten.

Deceuninck-Quick-Step komt met een zevental van formaat naar zuidoost-Frankrijk. Julian Alaphilippe is de grootste naam, maar hij is zijn seizoen begonnen met wat twijfels. In San Juan stapte hij ziek af, waarna hij zich in de Tour Colombia toonde in de eerste bergrit. Helemaal op topniveau is Alaphilippe nog niet, maar dat is ook logisch in aanloop naar de klassiekers.

Daarom kan de Belgische topploeg met Rémi Cavagna, Dries Devenyns of João Almeida ook jagen op succes. Almeida (21) was vorige week in de Volta ao Algarve de belangrijkste helper van eindwinnaar Remco Evenepoel; zelf werd de Portugees verdienstelijk negende in het klassement.

Trek-Segafredo stuurt zowaar een A-kern naar de twee eendagskoersen in Frankrijk komend weekend. Vincenzo Nibali en Bauke Mollema staan allebei aan de start. Als je snel naar het parcours kijkt, lijkt de Drôme Classic wat op de Ronde van Lombardije. Een klassieker die beide renners al eens hebben gewonnen.

Beide kopmannen begonnen hun seizoen vorige week in de Algarve, met goede, maar geen imponerende resultaten. Mollema werd er achtste in het eindklassement, Nibali twaalfde. Lets kampioen Toms Skujins moet dit werk ook aankunnen. Vorig seizoen reed Skujins in meerdere lastige eendagskoersen naar een ereplaats.

Bij afwezigheid van de winnaar van vorig jaar, wordt automatisch gekeken naar de nummer twee van afgelopen seizoen. Dat is Valentin Madouas van Groupama-FDJ. De nog altijd maar 23-jarige Madouas is zijn seizoen gestart met een tweede plek in de GP Marseillaise en een elfde plaats in de Ster van Bessèges. Zeker geen slecht begin. Is zijn vorm sindsdien gegroeid, zodat hij dit jaar een trede hoger kan staan op het podium? Cofidis rekent op Guillaume Martin (zevende in de Vuelta a San Juan), Nicolas Edet (vijfde in de Tour du Var) en Anthony Perez (ritwinnaar in de Tour du Var).

Bij EF Pro Cycling is het uitkijken naar twee renners. Alberto Bettiol heeft er opvallend genoeg voor gekozen om het Openingsweekend te laten schieten. De laatste winnaar van de Ronde van Vlaanderen wil hier in Frankrijk zijn vorm verder aanscherpen richting de grote klassiekers. Mocht Bettiol niet goed genoeg zijn, dan is deze koers op het lijf geschreven van Simon Clarke. De Australiër klimt goed en heeft een sterk eindschot, dat liet hij onlangs ook in de Tour du Var zien met een zesde en een tweede plek in de eerste ritten. Namens NTT Pro Cycling zijn Carlos Barbero en Ryan Gibbons renners om rekening mee te houden.

De Franse ProTeams willen maar wat graag scoren in wedstrijden in eigen land, zeker als ze ook op de ProSeries-kalender staan. Denk bijvoorbeeld aan Lilian Calmejane, oud-winnaar hier in de Drôme Classic. Met een vijfde plek in de Ster van Bessèges en een elfde plaats in de Tour du Var heeft de coureur van Total Direct Energie zijn vorm al getoond. Dat geldt ook voor Warren Barguil, die hoopt het succes van Nairo Quintana en Nacer Bouhanni voort te kunnen zetten namens Arkéa-Samsic. Dit keer is de Frans kampioen de aangewezen kopman.

Bij Circus-Wanty Gobert rijdt er met Xandro Meurisse ook een grote kanshebber rond. De Belg zal na zijn eindzege in de Ronde van Murcia ook in Livron hopen op een goede klassering. In de Volta ao Algarve werd hij in een ijzersterk deelnemersveld achttiende. In de Drôme Classic kan Meurisse zich weer mengen in de strijd om de winst. Maurits Lammertink en Simone Petilli heeft hij aan zijn zijde. B&B Hotels-Vital Concept hoopt op een uitschieter van iemand als Tom-Jelte Slagter, Cyril Gautier of Pierre Rolland.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Benoît Cosnefroy

*** Simon Clarke, Valentin Madouas

** Romain Bardet, Julian Alaphilippe, Bauke Mollema

* Warren Barguil, Xandro Meurisse, Lilian Calmejane, Guillaume Martin

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De renners lijken het qua weer te treffen. Waar het zaterdag grijs en grauw is rondom Livron-sur Drôme, breekt zondag de zon door het wolkendek. Heel warm is het niet, de temperatuur schommelt tussen de 13 en 15 graden Celsius. De wind komt met kracht 3 à 4 uit het zuidwesten. Voor zover bekend (bij ons) is er geen live-uitzending van de Drôme Classic op tv.