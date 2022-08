Voorbeschouwing: Deutschland Tour 2022

De Vuelta a España is volop bezig, maar ook in Duitsland staat er een aantrekkelijke koers op het programma. De Deutschland Tour heeft dit jaar met een proloog en een bergrit een vernieuwd parcours gekregen, wat voor een aantrekkelijk deelnemersveld zorgt. Naast een aantal sterke klimmers zullen we ook Europees kampioen Fabio Jakobsen aan het werk zien. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

In 1911 werd de Deutschland Tour voor het eerst georganiseerd. Dat is best lang geleden, maar toch zijn we dit jaar pas toe aan de 37ste editie van de ronde. Het laat zien dat wielrennen en Duitsland niet altijd een even gelukkige combinatie zijn. Het land heeft toch wel een beetje een haat-liefdeverhouding met de koers, al dan niet aangewakkerd door dopingproblemen binnen het wielrennen.

In 1911 had de etappekoers nog ‘Quer durch Deutschland’ als naam. Duitser Hans Ludwig schreef de eerste editie op zijn naam. Een tweede editie kwam er pas in 1922, gewonnen door Adolf Huschke. In de jaren twintig en de begin jaren dertig waren er pogingen om de ronde nieuw leven in te blazen, maar de Großer Preis von Deutschland en de Deutschlandrundfahrt kwamen niet echt van de grond.

Vervolgens leek er door Hermann Schwartz, directeur van Opel, nieuw leven in de rittenkoers geblazen, maar door de Tweede Wereldoorlog werd dat ook weer afgeremd. In 1947 kwam de Deutschland Tour weer op de kalender. Drie jaar later won er voor het eerst een buitenlander de Duitse etappekoers. Die eer was weggelegd voor de Belg Roger Gyselinck. Daarna was er ook Nederlands succes, met dank aan Ab Geldermans (1960) en Peter Post (1962).

Na de Peter Post-editie verdween de wedstrijd weer van de wielerkalender, maar keerde kortstondig weer terug eind jaren zeventig, begin jaren tachtig en aan het begin van de eenentwintigste eeuw. De Deutschland Tour stond tussen 1999 en 2008 tien jaar achter elkaar op de kalender en dat is meteen de langste achtereenvolgende reeks. Met Alexander Vinokourov, Michael Rogers en Jens Voigt (twee keer) sieren klinkende namen de erelijst.

In 2018 dook de Deutschland Tour nog eens op. Matej Mohoric was de laureaat. De Sloveen versloeg Nils Politt en Maximilian Schachmann in een secondestrijd. Een jaar later won Leuvenaar Jasper Stuyven zijn eerste en voorlopige enige etappekoers. De Belg won met drie seconden voorsprong op Sonny Colbrelli, Yves Lampaert vervolledigde het podium. Na een jaar pauze, door corona, was de koers er vorig jaar er weer bij.

Laatste tien winnaars Deutschland Tour

2021: Nils Politt

2020: Niet verreden vanwege corona

2019: Jasper Stuyven

2018: Matej Mohoric

2017: Linus Gerdemann

2016: Jens Voigt

2015: Jens Voigt

2014: Levi Leipheimer (geschrapt wegens doping)

2013: Patrick Sinkewitz

2012: Michael Rogers

Vorig jaar

In drie van de vier etappes vorig jaar werd er gesprint om de zege. Het parcours bestond dan ook voornamelijk uit vlakke etappes. In de eerste etappe kregen we een duel tussen Duitsers Pascal Ackermann en Phil Bauhaus. Ackermann werd door zijn ploeggenoten van UAE Emirates uitstekend afgezet, waardoor hij op het einde net iets sneller was dan Bauhaus.

Laatstgenoemde wou revanche nemen in de tweede etappe. Aangezien die rit ook op een sprint uitliep – omdat Bahrain Victorious veel kopwerk deed-, kreeg Bauhaus een uitgelezen kans. Lang leek de Duitser dan ook op weg te zijn naar de zege, maar in de laatste meters kwam Alexander Kristoff als een duveltje uit een doos. De Noorse beer won voor Bauhaus en Ackermann.

In rit drie werd er niet gesprint voor de zege. Dat leek tot diep in de finale wel het geval te zijn, maar Nils Politt en Dylan Teuns besloten dat ze een ander scenario wilden. De Duitser en de Belg trokken stevig door voor de bonificatiesprint op een heuvel en hadden ineens een mooie voorsprong. In de laatste twee kilometer reed Politt zijn medevluchters uit zijn wiel, waardoor hij knap solo won. Teuns hield nog net stand tegen het sprintende peloton, waar thuisrijder André Greipel de snelste bleek te zijn.

Op de laatste dag in de Deutschland Tour regende het heel de dag door. Teuns voelde zich thuis in die weersomstandigheden en viel aan. De Belg kreeg Matteo Jorgenson mee, maar ging later solo verder. Teuns kon de eindzege ruiken, maar kraakte uiteindelijk toch op vijf kilometer voor de streep. Een nieuwe sprint, met andere woorden. Kristoff bleek andermaal de beste, voor Ackermann en Luca Mozzato.

Nils Politt finishte ook in de eerste groep in de laatste etappe en kon zich op die manier eindwinnaar noemen van zijn thuisronde. Op het eindpodium werd hij vergezeld door zijn ploeggenoot Ackermann en Noor Kristoff.

Eindklassement Deutschland 2021

1. Nils Politt (BORA-hansgrohe)

2. Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) op 4s

3. Alexander Kristoff (UAE Emirates) z.t.

4. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) op 19s

5. Georg Zimmermann (Intermarché Wanty Gobert) z.t.

Parcours

De Deutschland Tour bestaat dit jaar uit vijf dagen koers. Dat is er een meer dan in 2021. Er is een proloog aan de Duitse etappekoers toegevoegd. De sprinters zullen het deze editie overigens niet makkelijk krijgen. Er liggen een aantal kansen op een massasprint, maar in elke etappe zijn er een aantal heuvels te bedwingen. In de derde etappe van de Deutschland Tour krijgen de echte klimmers een finish bergop voorgeschoteld, wat het algemeen klassement ongetwijfeld door elkaar zal schudden.

Woensdag 24 augustus, proloog: Weimar – Weimar (2,7 km)

De proloog in de Deutschland Tour is een technische race tegen de klok. 2,6 kilometer in het centrum van Weimar staat op het menu. De renners starten hun proloog op de Goetheplatz, waarna ze al snel een bocht van 45 graden moeten nemen. Via de Erfurter Straße rijden ze naar de lange Fuldaer Straße, waar na 1,6 kilometer een tussentijd wordt gemeten.

Kort na die tussentijd volgt de derde stevige bocht naar rechts. Vervolgens gaan de renners via de Röhrstraße naar de Ernst-Thälmann-Straße. Daar volgen de laatste twee bochten van de proloog, die snel op elkaar volgen. De finish op het Weimerplatz duikt al snel op na de laatste bocht.

In totaal zullen de coureurs zes bochten moeten ronden in 2,6 kilometer, wat het zeker en vast een technische proloog maakt.

Start: Eerste renner start om 16.46 uur

Finish: Laatste renner finisht tussen 18.40 en 18.45 uur

Donderdag 25 augustus, etappe 1: Weimar – Meiningen (171,7 km)

De eerste rit in lijn is er eentje van 171,7 kilometer. De start ligt in Weimar, waar op dag 1 de proloog werd gereden. Het terrein van de eerste etappe is glooiend, met drie beklimmingen onderweg. Na zware openingskilometers krijgen de renners na 32,3 kilometer een eerste tussensprint voorgeschoteld.

Na wat vlakkere kilometers trekt het peloton vervolgens naar de eerste beklimming van de dag, de Oberweissbach Burg (6,2 km aan 5,9%), meteen eentje van eerste categorie. Een goede tien kilometer later volgt al de tweede beklimming. De Masserberg (5,2 km aan 4,1%), een heuvel van tweede categorie, zal de sprinters ook pijn doen.

Na de twee zware heuvels zullen ze even kunnen herstellen, de volgende gecategoriseerde beklimming ligt pas na 136 kilometer. De Kühndorf (2,9 km aan 3,9%) is korter en minder steil. Aangezien de top op een goede 30 kilometer van de streep ligt, lijkt het onwaarschijnlijk dat de koers hier beslist wordt. De sprinters zullen het niet makkelijk krijgen in de eerste etappe, maar een onmogelijke missie is het niet.

Start: 12.50 uur

Finish: Tussen 16.40 en 17.00 uur

Vrijdag 26 augustus, etappe 2: Meiningen – Marburg (200,7 km)

Etappe twee is een lange. De renners zullen in totaal 200,7 kilometer moeten afleggen, van Meningen naar Marburg. In de openingsfase van de rit staat de Schwarzenborn (1,2 km aan 8,7%) op het menu, een korte maar zeer steile heuvel. Vervolgens gaat het een goede 100 kilometer relatief vlak.

De finale begint op een 40 kilometer van de streep met de Amöneburg (1,4 km aan 10%). Twintig kilometer later volgen de Hasenkopf (2 km aan 7%) en de Marbach (2,8 km aan 4,8%) snel op elkaar op. Twee ideale heuvels voor de punchers in het peloton met andere woorden. Na de top van de Marbach is het nog dertien kilometer tot de finish in Marburg.

Start: 12.10 uur

Finish: Tussen 16.35 en 17.05 uur

Zaterdag 27 augustus, etappe 3: Freiburg – Schauinsland (148,9 km)

Starten in Freiburg, finishen op de Schauinsland. Dat is wat er in de derde etappe gaat gebeuren in de Deutschland Tour. De derde rit is de zwaarste, met op het einde een zware en lange klim. Voordat die klim opduikt, moeten de renners nog en goede 125 kilometer afleggen. Met de Ballingen am Kaiserstruhl (2,8 km aan 7,6%) en de Texas Pass (1,8 km aan 7,9%) liggen er beklimmingen van de eerste en tweede categorie in de eerste 40 kilometer.

Vervolgens is het een vlakke aanloop naar de voorlaatste beklimming van de dag, de Lüsenhöhle (3,5 km aan 7,4%). Een pittige beklimming, maar het is slechts een voorproefje op de Schauinsland (11,6 km aan 6,5%). Een lange en zware klim zal beslissen wie de macht grijpt in de Deutschland Tour.

Start: 14.00 uur

Finish: Tussen 17.35 en 18.00 uur

Zondag 28 augustus, etappe 4: Schiltach – Stuttgart (188 km)

Op de laatste dag van de Deutschland Tour krijgen de sprinters weer een kans, al zal het andermaal niet makkelijk zijn. De Schömberg (2,9 km aan 7,3%), de Berneck (2,7 km aan 5,9%), de Holzbronn (4,7 km aan 4,8%) en de Herdeweg (3x, 1,4 km aan 7,1%) kunnen roet in het eten gooien.

De top van de laatste beklimming van de Herdeweg ligt op zes kilometer van de streep. Een puncher die wegrijdt, een klassementsman die nog wil opschuiven of sprintersploegen die het tempo bepalen. Het zijn allemaal mogelijke scenario’s aanstaande zondag.

Start: 12.25 uur

Finish: Tussen 16.35 en 17.00 uur

Favorieten

Aan de start van de Deutschland Tour verschijnen meerdere WolrdTour-ploegen zoals Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers, Quick-Step-Alpha Vinyl, Team DSM, Trek-Segafredo en BORA-hansgrohe. Voor het eindklassement van de etappekoers kijken we hoofdzakelijk naar de derde etappe, met finish op de Schauinsland. Met 11,5 kilometer aan een gemiddeld percentage is dat een lange en stevige beklimming.

Romain Bardet rijdt met de Deutschland Tour zijn eerste rittenkoers sinds zijn deelname aan de Tour de France. De Fransman zei voorafgaand aan die laatste koers dat hij voor ritzeges ging gaan, maar kwam uiteindelijk op een zevende plaats in het algemeen klassement terecht. In de Deutschland Tour krijgt de 31-jarige renner steun van onder meer Nico Denz en Niklas Märkl. Team DSM neemt overigens een hoop Duitsers mee naar hun eigen land.

Voor een Duitse kandidaat voor de eindzege kijken we naar de mannen van BORA-hansgrohe. Zij komen met onder meer Emanuel Buchmann aan de start. Dat is echter niet de enige renner die kans maakt om de eindwinst, want ook Oostenrijkers Felix Großschartner en Patrick Konrad doen mee in de Deutschland Tour. Alle drie zijn het coureurs die goed bergop rijden en in een rittenkoers van een week prima in staat zijn om een sterk klassement te rijden. Buchmann is de grootste kanshebber, al moest hij net voor de Vuelta nog afhaken wegens problemen met de urinewegen. Is hij daar helemaal van hersteld?

Een goed klassement rijden, dat is iets dat Jakob Fuglsang ook kan. De Deen van Israel-Premier Tech won al tweemaal het Criterium du Dauphiné en werd dit jaar derde in de Ronde van Zwitserland. De ancien is overigens op jacht naar punten, want zijn ploeg is verwikkelt in een heuse degradatie-strijd. Naast Fuglsang komen ook Hugo Houle en Ben Hermans namens Israel-Premier Tech van start. Zij kunnen verrassen.

UAE Emirates kan ook op meerdere paarden wedden. Rafal Majka is de ouderdomsdeken van de ploeg, maar ook Alessandro Covi kan een week lang consistent rondrijden. Majka reed een sterke Tour de France tot corona roet in het eten gooide, Covi won op zijn beurt een rit in de Giro d’Italia. Beiden kunnen tot de betere klimmers behoren, zeker in het deelnemersveld van de Deutschland Tour. Het is echter afwachten hoe het met hun vorm gesteld is.

Mattias Skjelmose is zo iemand waarvan we zeker zijn dat zijn vorm goed is. De Deen van Trek-Segafredo kwam in augustus tweemaal zeer dicht bij de eindzege in een rittenkoers van een week. In de Tour de l’Ain kwam hij zes seconden tekort op Guillaume Martin, in de Ronde van Denemarken moest hij negen seconden toegeven op Christophe Laporte. Met ook nog eens een contractverlenging op zak blaakt de jonge Skjelmose van zelfvertrouwen op zijn fiets.

Voor een Belgische kanshebber komen we uit bij Mauri Vansevenant en Harm Vanhoucke. De renners van respectievelijk Quick-Step-Alpha Vinyl en Lotto Soudal konden nog niet winnen dit seizoen, maar waren al een aantal keer dicht bij de overwinning. West-Vlaming Vansevenant reed al vijf keer in de top-5, met onder meer een tweede plaats in de Faun Ardèche Classic en een vijfde plaats in de Giro-etappe naar de Etna. Ook Vanhoucke kwam al vijfmaal in de top-5 terecht, met een vierde plaats in de achtste etappe van de Ronde van Italië als hoogtepunt.

Een van de opmerkelijke prestaties van de afgelopen weken was misschien wel die van Antonio Pedrero. De Spaanse renner van Movistar trok in de slotrit van de Tour de l’Ain in de aanval met onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe. Op 55 kilometer van de streep reed hij de Fransman los uit het wiel, waarna Pedrero het jagende klassementsgroepje kon voorblijven. Een straffe prestatie, wat hem ook nog eens dicht bij de eindwinst bracht. Met Iván Sosa heeft Pedrero bovendien een sterke ploegmaat naast zich.

EF Education EasyPost zakt met Ruben Guerreiro af naar de Deutschland Tour. De Portugese klimmer was op voorhand een van de favorieten voor het bergklassement in de Ronde van Frankrijk, maar moest opgeven na de achtste etappe. In de afgelopen Vuelta a Burgos toonde hij dat hij zijn goede vorm weer te pakken heeft door vier keer in de top-10 en als zesde in het algemeen klassement te eindigen. De 28-jarige renner is in het algemeen bezig aan een sterk seizoen.

Wie ook zeker wat sterren verdient, is Adam Yates. De 30-jarige renner komt voor het eerst weer in actie na zijn deelname aan de Tour de France. Yates reed naar een tiende plaats in het algemeen klassement. Voor de derde had hij nog zicht op de top-5, maar in de laatste week zakte de Brit er wat door. Naast Yates doen ook onder anderen Filippo Ganna, Laurens De Plus en Egan Bernal mee in de Deutschland Tour voor INEOS Grenadiers. Een sterk team!

Tot slot is er nog Pello Bilbao. De Spanjaard is bezig aan een zeer constant seizoen. Bilbao reed zeven etappekoersen dit jaar, zes keer eindigde hij in de top-10. Vijf daarvan waren zelfs een top-5. Zijn laatste wedstrijd dateert van begin augustus. Bilbao reed in de Ronde van Polen naar een derde plaats in het eindklassement. Enkel Thymen Arensman en Ethan Hayter eindigden voor de renner van Bahrain Victorious. Bilbao is een zekerheid voor een hoge notering in de Deutschland Tour.

Vallen buiten de sterren: Matteo Jorgenson (Movistar), Odd Christian Eiking (EF Education-EasyPost), Lilian Calmejane, Geoffrey Bouchard (beiden AG2R Citroën), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Simon Geschke (Cofidis).

Sprinters

Er komen een heleboel sprinters naar Duitsland komende week. Een naam die meteen opvalt is die van Fabio Jakobsen. De Nederlander van Quick-Step-Alpha Vinyl is misschien wel de snelste sprinter in de wereld. In de Tour de France sloeg hij op dag twee meteen toe bij de eerste kans voor de snelle mannen. Na de Tour reed Jakobsen drie eendagswedstrijden, waaronder het EK in München. Daar bewees hij nog maar eens wat een indrukwekkende beensnelheid hij heeft.

Caleb Ewan is ook zo een sprinter die al veel bewezen heeft. Met 57 overwinningen is de erelijst van de Australiër indrukwekkend. In de Deutschland Tour heeft hij met Reinardt Janse van Rensburg en Robert Kluge twee sterke ploegmaten voor de sprinttrein. De laatste zege van de sprinter van Lotto Soudal dateert echt van midden april, toen hij twee ritten won in de Ronde van Turkije.

Naast Jakobsen en Ewan staan ook namen als Olav Kooij (Jumbo-Visma), Fernando Gaviria (UAE Emirates), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Jakub Mareczko (Alpecin-Deceuninck) en Jérémy Lecroq (B&B-Hotels KTM) op de deelnemerslijst. Stuk voor stuk renners die ontzettend snel zijn, maar zullen afzien op de Duitse heuvels. Het valt dan ook af te wachten hoeveel pure sprints we gaan krijgen. Mannen als Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert), Greg van Avermaet (AG2R Citroën), Florian Sénéchal (Quick-Step-Alpha Vinyl), Nils Politt, Marco Haller (beiden BORA-hansgrohe) en Sam Welsford (Team DSM) kunnen zo een zwaardere koers wel aan.

De definitieve startlijst is op het moment van publiceren nog niet bekend. Het kan zijn dat er later nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Favorieten volgens WielerFlits:

Weer en TV

De weersvoorspellingen voor de komende week in Duitsland zijn best goed, zo vertelt Weeronline ons. De temperaturen schommelen tussen de 25 en 30 Graden Celsius. Op zaterdag en zondag is een regenjasje eventueel wel nodig, want er worden wat buien voorspeld in de namiddag.

De Deutschland Tour is niet live te volgen op de Belgische en Nederlandse televisie. Eurosport Player komt daarentegen elke dag met een livestream. Voor kijkers die graag met Duits commentaar willen luisteren: ARD zendt de koers wel live uit. Die uitzendingen starten om 15.00 uur of iets later. WielerFlits komt elke dag uiteraard ook met een Volg Hier.