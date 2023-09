dinsdag 12 september 2023 om 09:14

Voorbeschouwing: Coppa Sabatini 2023 – Alle ogen op Tadej Pogacar

We naderen het einde van het wielerseizoen 2023, maar eerst volgen er nog wat prachtige Italiaanse najaarskoersen! In de Coppa Sabatini zoeken we naar een opvolger van Daniel Felipe Martínez, die vorig jaar na een attractieve finale naar de zege wist te sprinten. Wie nu de kanshebbers zijn? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Voor we een blik werpen op de erelijst van de Coppa Sabatini, is het goed om eens stil te staan bij de naam van deze wedstrijd. Coppa Sabatini, Waar komt die naam toch vandaan? Voor een antwoord op deze vraag, moeten we terug naar het begin van de twintigste eeuw. Naar de man naar wie de koers is vernoemd. De in 1915 geboren Giuseppe Sabatini was de oudste in een gezin met liefst negen kinderen. De kleine Giuseppe was verzot op de fiets en al snel bleek dat hij enige aanleg had.

Sabatini wist zich bij de Toscaanse amateurs in de kijker te rijden en in 1936 kon hij zijn eerste profcontract ondertekenen. Sabatini kreeg een kans in de ploeg van Luigi Ganna, die in 1909 de eerste editie van de Giro d’Italia wist te winnen. Door de militaire dienstplicht kwam zijn profcarrière aanvankelijk niet echt van de grond, maar eind jaren dertig pakte hij de draad weer op en reed hij met Milaan-San Remo en de Giro della Toscana zijn eerste grote wielerkoersen. Ook stond hij in 1939 en 1940 aan de start van de Giro d’Italia.

Na de Tweede Wereldoorlog koerste Giuseppe Sabatini vervolgens nog een tijdje in het amateurcircuit, maar in 1947 besloot hij de fiets definitief op te bergen. In 1951, slechts vier jaar na het beëindigen van zijn wielercarrière, overleed Sabatini op slechts 36-jarige leeftijd aan een slepende ziekte. Ter nagedachtenis aan hun stadsgenoot, Sabatini was namelijk van Peccioli, en zijn prestaties op de racefiets werd een jaar later de Coppa Sabatini in het leven geroepen. We zijn nu goed zeventig jaar verder en de Coppa Sabatini bestaat nog altijd.

Alberto Volpi was in 1952 de allereerste winnaar van de Italiaanse wedstrijd en Volpi kreeg in de daaropvolgende jaren enkele zeer mooie opvolgers. Italo Zilioli, Franco Bitossi, Michele Dancelli, Gösta Pettersson, Giovanni Battaglin, Francesco Moser, Gianbattista Baronchelli, Giuseppe Saronni, Moreno Argentin en Gianni Bugno… Deze renners prijken op de erelijst van de Coppa Sabatini. Net als Jean-François Bernard, Maurizio Fondriest, Franco Chioccioli, Claudio Chiappucci, Andrei Tchmil, Paolo Bettini, Jan Ullrich, Philippe Gilbert en Diego Ulissi.

Thuisland Italië prijkt met 52 overwinningen helemaal bovenaan in het landenklassement, maar dat kunnen we toch niet bestempelen als een verrassing. In de zeventig eerdere edities ging er drie keer een Belg met de hoofdprijs vandoor. Antoine Houbrechts zorgde in 1972 voor het eerste Belgische succes en in deze eeuw wonnen de genaturaliseerde Andrei Tchmil (2000) en Philippe Gilbert (2009) de Toscaanse wedstrijd.

Nederland wacht daarentegen nog altijd op een eerste overwinning. Michael Boogerd stond in 2004 wel eens op het eindpodium, maar dan wel op het laagste podiumtreetje. Maurits Lammertink, die door een zware valpartij in 2021 een punt moest zetten achter zijn carrière, deed in de editie van 2015 nog één plaatje beter. Lammertink moest dat jaar alleen de Spanjaard Eduard Prades voor zich dulden.

Laatste tien winnaars Coppa Sabatini

2022: Daniel Felipe Martínez

2021: Michael Valgren

2020: Dion Smith

2019: Alexey Lutsenko

2018: Juan José Lobato

2017: Andrea Pasqualon

2016: Sonny Colbrelli

2015: Eduard Prades

2014: Sonny Colbrelli

2013: Diego Ulissi

Laatste editie

Toen de renners ’s ochtends begonnen aan de zeventigste editie van de Coppa Sabatini, was het hondenweer. Het regende pijpenstelen en er was zelfs sprake van onweer. Davide Gabburo, Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Umberto Marengo (Drone Hopper-Adroni Giocatolli), David Martin (EOLO-Kometa), Ben Granger (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Nicolò De Lisi (Corratec) en Eric Paties Montagner (Work Service Vitalcare Vega) trokken zich daar niks van aan en kozen het ruime sop.

De zeven ontsnappers kregen een voorsprong van meer dan vijf minuten, maar niettemin hielden de vluchters niet lang stand. Met nog tachtig kilometer te gaan, werden ze alweer gegrepen door een uitgedund peloton. Vanuit deze groep werd veel aangevallen, waardoor we een chaotisch maar daardoor ook aantrekkelijk koersverloop kregen. Met nog vijftig kilometer te gaan, bestond de eerste (elite)groep nog maar uit vijftien renners en dus kanshebbers.

Meerdere coureurs probeerden er vervolgens vanonder te muizen, maar de aanval van Aleksandr Vlasov was pas echt succesvol. De Russische klimmer van BORA-hansgrohe sloeg een flink gat en leek even ribbedebie, maar de krachten bij Vlasov vloeiden in de finale toch weg. De koploper begon nog wel met meer dan twintig seconden voorsprong aan de laatste lokale ronde in en rond Peccioli, maar kreeg op een gegeven moment toch weer het gezelschap van vier andere renners.

Daniel Felipe Martínez van INEOS Grenadiers, Guillaume Martin namens Cofidis en Odd Christian Eiking en Esteban Chaves van EF Education-EasyPost vonden elkaar in de achtervolging en reden naar de uitgepierde Vlasov. Met nog zes kilometer te gaan, hadden we een kopgroep van vijf. Zij zouden gaan strijden om de overwinning. Na een mislukte uitval van Martin moest een sprint op de slothelling de beslissing brengen. Martin ging vroeg aan, maar Martínez was duidelijk de sterkste. Odd Cristian Eiking werd tweede, Martin nog derde.

Uitslag Coppa Bernocchi 2022

1. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) in 4u55m37s

2. Odd Christian Eiking (EF Education-EasyPost) z.t.

3. Guillaume Martin (Cofidis) z.t.

4. Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) z.t.

5. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) z.t.

Parcours

Het peloton start en finisht in Peccioli, en daarom heet deze koers ook wel de Gran Premio Città di Peccioli. De Toscaanse plaats ligt zo’n vijftig kilometer ten zuidwesten van Florence en dertig ten zuidoosten van Pisa. De Giro della Toscana wordt in het vijftien kilometer noordelijker gelegen Pontedera verreden, en Strade Bianche, de GP Industria e Artigianato en Per Sempre “Alfredo” zijn andere bekende koersen in de regio.

Peccioli, het middeleeuwse stadje met zijn smalle straatjes en steile steegjes, ligt op de top van een heuvel aan de vallei van de rivier de Era. De inwoners leven vooral van de opbrengsten van de agrarische sector (de wijnmakerijen en olijfgaarden) en het toerisme. Met name Duitse en Nederlandse vakantiegangers weten deze plaats regelmatig te vinden, mede door de centrale ligging in de regio Toscane en de goede ontvankelijkheid.

Het parcours bestaat uit drie gedeeltes. Eerst leggen de renners een lange lus van goed veertig kilometer af, met onderweg de beklimming naar Lajatico (2,8 km aan 3%) en de Muro di Via di Greta (875 meter aan 11%, met een piek tot 19%) richting het centrum van Peccioli. Daarna volgen vijf ronden over een 24,7 kilometer lang parcours met de beklimmingen van de Montefoscoli (700 meter aan 12%), Terricciola (1,4 km aan 5% + 500 m aan 4%) en opnieuw de Muro di Via di Greta.

De koers wordt uiteindelijk beslist op een korte omloop van 12,2 kilometer, die driemaal moet worden afgelegd. Daarin is de finale-klim van de Via Mazzini van Peccioli (1,4 km aan 5%) de enige noemenswaardige hindernis, maar na meer dan 200 kilometer gaat die klim zonder twijfel doorwegen in de benen van veel renners. De laatste kilometer loopt aan gemiddeld 7% omhoog, dus mogen we daar vooral de sterkere sprinters of de klimmers met punch verwachten!

Donderdag 14 september, Peccioli – Peccioli (198,4 km)

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 16.14 en 16.28 uur

Favorieten

Vorig jaar stonden er maar liefst tien wielerploegen uit de WorldTour aan het vertrek van de Coppa Sabatini, dit jaar moet de organisatie het doen met ‘slechts’ zeven teams uit de hoogste wielerafdeling. Astana Qazaqstan, UAE Emirates, Cofidis, EF Education-EasyPost, INEOS Grenadiers, Intermarché-Circus-Wanty en Jayco AlUla maken donderdag hun opwachting in Peccioli. Daar komen nog eens zes ProTeams en vijf continentale ploegen bij, goed voor achttien deelnemende teams.

Er staan dit jaar misschien wel wat minder WorldTeams aan de start, de Coppa Sabatini kan dit keer wel uitpakken met de aanwezigheid van misschien wel ’s werelds beste wielrenner. Voor Tadej Pogacar zijn de komende weken nog belangrijk, aangezien hij dit seizoen nog een laatste keer wil schitteren in de Ronde van Lombardije. In de Coppa Sabatini doet de Sloveen zijn eerste wedstrijdprikkels op sinds de wereldkampioenschappen wielrennen in Glasgow.

De vraag is of de tweevoudige Tourwinnaar nu al over de benen beschikt om mee te doen voor de overwinning, maar we bombarderen hem toch maar gelijk tot topfavoriet. Pogacar staat er eigenlijk altijd en heeft van de term ‘voorbereidingskoersen’ nog nooit gehoord. Als de renner van UAE Emirates aan de start staat van een wedstrijd, is dat met het idee om te winnen. Bovendien ligt het parcours in en rond Peccioli hem als gegoten, met meerdere korte en steile klimmetjes.

Cofidis hoopt met Guillaume Martin dan weer mee te strijden om de overwinning. De Franse klimmer stond vorig jaar ook aan het vertrek van de Coppa Sabatini en was toen een van de hoofdrolspelers. Martin mocht na een zware en verregende wedstrijd sprinten om de zege, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats. Kan de 30-jarige Martin zich dit jaar revancheren. Dan zal hij wel waarschijnlijk wel solo moeten aankomen, wat geen sinecure is. Met zijn vorm lijkt het wel goed te zitten, want afgelopen zondag werd hij nog veertiende in de GP de Montréal.

De deelnemerslijst is op dit moment verre van compleet. We zullen de voorbeschouwing op een later tijdstip dan ook aanvullen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogacar

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het lijkt donderdag al met al een vrij prettige zomerdag te worden. De zon krijgt af en toe de ruimte om te schijnen, terwijl het kwik in de middaguren zal oplopen richting de 28 graden Celsius. Er kan eventueel nog wel wat regen vallen, maar zware regenbuien worden niet verwacht. De wind komt met een kracht van drie uit het westen.

De Coppa Sabatini is ook dit jaar weer live te volgen via Eurosport. De wedstrijd is dan wel niet te zien op een van de hoofdkanalen, maar vanaf 15.30 uur wel op Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.