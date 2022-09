Daniel Felipe Martínez kraait victorie in Coppa Sabatini

Daniel Felipe Martínez heeft de Coppa Sabatini op zijn naam geschreven. Na een zware wedstrijd kwam het in de laatste, lastige kilometer aan op een sprint met vijf. Martínez toonde zich daarin sneller dan Odd Christian Eiking. Guillaume Martin vervolledigde het podium.

Het 202 kilometer lange parcours van de Coppa Sabatini bestond uit drie gedeeltes. Eerst legden de renners een lange lus van 38,7 kilometer af, daarna volgde vijf keer een 24,7 kilometer lange ronde. Beiden bevatten de nodige venijnige hellingen. De finale vond plaats op een korte omloop van 12,2 kilometer, die drie maal moet worden afgelegd. Daarin was de finaleklim van de Via Mazzini van Peccioli (1,4 km aan 5%) de scherprechter.

Regen en onweer

Toen de renners ’s ochtends begonnen aan de etappe, was het hondenweer. Het regende pijpenstelen en er was zelfs sprake van onweer. Davide Gabburo, Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Umberto Marengo (Drone Hopper-Adroni Giocatolli), David Martin (EOLO-Kometa), Ben Granger (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Nicolò De Lisi (Corratec) en Eric Paties Montagner (Work Service Vitalcare Vega) trokken zich daar niks van aan en trokken ten aanval. De zeven ontsnappers kregen een voorsprong van meer dan vijf minuten.

Een behoorlijke voorgift, maar niettemin hielden de vluchters niet lang stand. Met nog tachtig kilometer te gaan werden ze alweer gegrepen door een uitgedund peloton. Daar reed Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) aanvankelijk in zijn eentje uit weg. Niet veel later sloot een groepje met onder andere Esteban Chaves en Cian Uijtdebroeks aan. Toen ook zij gegrepen werden, volgde een fase met veel aanvallen.

Elitegroep vecht voor de zege

Met nog vijftig kilometer te gaan waren enkel de sterksten overgebleven. Zij luisterden naar de volgende namen: Andrea Piccolo, Aleksandr Vlasov, Guillaume Martin, Daniel Felipe Martínez, Lorenzo Rota, Einer Augusto Rubio, Marc Hirschi, Natnael Tesfatsion, Mathieu Burgaudeau, Alexis Vuillermoz en opnieuw Esteban Chaves. Vier renners – Vincenzo Albanese, Andreas Kron, Simone Velasco en Odd Christian Eiking – vonden dat ze ook bij dit elitegezelschap hoorden en maakten de sprong. Door wat schermutselingen, vielen Rubio, Tesfatsion, Burgaudeau en Vuillermoz later weer weg.

Vooraan zagen we eerst Kron, toen Chaves en uiteindelijk Vlasov alleen wegrijden. De Rus sloeg een flink gat. Richting de laatste ronde werd daar door een aanval van Martínez wat vanaf geknabbeld, maar Vlasov had op dat moment nog altijd meer dan twintig seconden. Toen Martínez het gezelschap kreeg van Martin, Chaves en diens ploeggenoot Eiking, verloor hij echter snel van zijn pluimen. Met nog zes kilometer te gaan hadden we een kopgroep van vijf. Zij zouden gaan strijden om de overwinning.

Martin was de eerste die het probeerde. Op een dikke twee kilometer van de streep muisde hij er vanonder, maar Eiking was scherp in zijn reactie. Een sprint op de slothelling moest vervolgens de beslissing brengen. Martin ging vroeg aan, maar Martínez was duidelijk de sterkste. Odd Cristian Eiking werd tweede, Martin derde.