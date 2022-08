Alexander Kristoff klopt Dries van Gestel en Victor Campenaerts in Circuit Franco-Belge

Alexander Kristoff is de winnaar geworden van het Circuit Franco-Belge. Na een vermakelijke koers van ruim 175 kilometer, met een heuvelachtige finale rond La Louvière, was hij de beste in de voorlaatste manche van de Exterioo Cycling Cup. De Noor van Intermarché-Wanty-Gobert klopte Dries Van Gestel en Victor Campenaerts in een sprint met drie.

De eerste tachtig kilometer van de koers waren nog relatief vlak. In die fase trokken Timo de Jong (VolkerWessels), Tim Naberman (Team DSM), Tom Sexton (Bolton Equities Black Spoke) en Ayco Bastiaens (Alpecin-Deceuninck) in de aanval en kregen een voorsprong van ruim vijf minuten, die ook bij het opdraaien van de plaatselijke omloop nog bestond.

Lastig finaleparcours

Op de lokale ronde van 20,4 kilometer, die vier keer verreden moest worden, lagen meerdere hellingen. Op respectievelijk 10 kilometer, 8,4 kilometer en 2,6 kilometer van de doorkomsten aan de finish waren dat de Rue Secquegneau, Bois de Breucq en de Four à Chaux. Die laatste Four à Chaux (400 meter aan 8%) lag het dichtst bij de aankomst. Ook de Rue de Bonne Esperance richting de finish liep trouwens stevig op.

Al meteen in de eerste ronde volgden demarrages in het peloton. Het was ook wat onrustig, wat tot een stevige valpartij en opgaves leidde van onder meer Giacomo Nizzolo en Biniam Girmay. Ondertussen was het koers, met onder meer Victor Campenaerts, Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke op de voorposten en titelverdediger Fabio Jakobsen die vroeg moest afhaken.

Veel demarrages

Door het strakke tempo in het peloton, dat steeds verder uitdunde, werden de vroege vluchters al 43 kilometer voor de finish ingerekend. Caleb Ewan hield lang stand in het peloton, maar ook voor hem ging het twee rondes voor het einde ook te hard. Op de voorlaatste keer Bois de Breucq spatte de koers weer uiteen. Loic Vliegen reed er samen met Filippo Baroncini weg uit het peloton.

Lotto Soudal moest reagerem en dat leidde tot een demarrage van Campenaerts op Four à Chaux. In een ruk reed hij naar Vliegen en Baroncini, maar die poging werd gecounterd door AG2R Citroën. Het kwam daarom aan op de laatste ronde met een klein peloton. Jasper De Buyst, Dries Van Gestel en Alexander Kristoff pakten een voorgift van 15 seconden en begonnen met die voorsprong aan de Rue Secquegneau.

Campenaerts springt naar drietal toe

Ondanks werken van Oliver en Lawrence Naesen hielden de drie koplopers hun voorsprong daar vast. Op de steile Bois de Breucq, met een strook tot 20%, kwam het peloton tot op tien seconden, maar het waren de ploeggenoten van Kristoff en De Buyst die de achtervolging frustreerden. Zo wist Campenaerts mee te schuiven in een tegenaanval met Ludovic Robeet en Julian Mertens en wist hij zijn medevluchters op de laatste keer Four à Chaux te lossen.

Een ontketende Campenaerts sprong op die klim naar Kristoff, De Buyst en Van Gestel toe. Hij ging erop en erover, maar kon Van Gestel niet lossen. Kristoff had het moeilijk, maar wist op het tandvlees terug te keren bij de twee. Dat gebeurde op 1,5 kilometer van de finish. De Buyst was wel gelost, maar omdat de koplopers gingen pokeren kon hij terugkeren. Direct koos De Buyst de kop om het tempo hoog te houden, want vanuit de achtergrond was Vanmarcke op komst.

In de oplopende slotkilometer ging dus de beslissing vallen. Campenaerts deed ruim voor de finish een alles-of-nietspoging, maar Kristoff reageerde snel, dichtte het gat met Campenaerts en wist het in een sprint der stervende zwanen af te maken. Van Gestel wist nog tweede te worden, voor Campenaerts en De Buyst. Daarachter sprintte Dainese naar de vijfde plaats, voor Arnaud De Lie.