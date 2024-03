Zeger Schaeken • woensdag 13 maart 2024 om 07:30 woensdag 13 maart 2024 om 07:30

Voorbeschouwing: Bredene Koksijde Classic 2024 – Nederlandse tegen Belgische sprinters

Daags voor Milaan-San Remo is het steevast de beurt aan de Bredene Koksijde Classic. In de Belgische koers, die we in het verleden kende als de Handzame Classic, zijn het de sprinters die aan zet zijn. Welke grote namen doen er dit jaar mee? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste winnaars Bredene Koksijde Classic

2023: Gerben Thijssen

2022: Pascal Ackermann

2021: Tim Merlier

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pascal Ackermann

2018: Álvaro Hodeg

2017: Kristoffer Halvorsen

2016: Erik Baška

2015: Gianni Meersman

2014: Luka Mezgec

2013: Kenny Dehaes

Laatste editie

Uitslag Bredene Koksijde Classic 2023

1. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty)

2. Pascal Ackermann (UAE Emirates) in z.t.

3. Sam Welsford (Team DSM) in z.t.

4. Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) in z.t.

5. Jakub Mareczko (Alpecin-Deceuninck) in z.t.

Parcours

De Bredene Koksijde Classic is een wedstrijd voor de sprinters. Dat zie je meteen terug aan het profiel van de West-Vlaamse koers. In totaal moeten de renners 201 kilometer afwerken. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar. Hellingen zijn nog altijd zeer zeldzaam. De laatste echte heuvel ligt op een kleine 90 kilometer van de finish. Toch is een sprint geen zekerheid, want in de tweede fase van de eendagskoers passeert het peloton de Moeren.

De start van de Bredene Koksijde Classic ligt in, jawel, Bredene. Via onder meer Nieuwpoort, Lo-Reinige en Ieper wordt er richting de eerste en enige heuvelzone van de dag getrokken. Daar wachten twee beklimmingen van de Kemmelberg (langs twee verschillende kanten) en eenmaal de Rodeberg. De koers kan hier hard gemaakt worden, maar het is lastig om een echte inspanning door te trekken tot het einde.

Dat heeft veel te maken met de Moeren. We haalden het daarnet al aan, maar een passage door de Moeren is altijd spannend. De wind heeft er vrij spel en als er een paar ploegen het initiatief nemen, kan de koers er volledig ontploffen. Veel hangt echter af van de windkracht die dag. Na de Moeren rijdt het peloton richting finishplaats Koksijde, waar de lokale rondjes op het menu staan.

In totaal moeten er drie lokale rondes afgelegd worden. Deze lussen zijn zo goed als vlak en kennen geen echte hindernissen. Aanvallen is dan ook moeilijk in de eindfase van de Bredene Koksijde Classic. De sprintersploegen zullen zich organiseren met één doel in het hoofd: een massasprint in Koksijde.

Vrijdag 15 maart: Bredene – Koksijde (201,2 km)

Start: 12.21 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.40 uur

Favorieten

De écht grote sprintkanonnen, denk aan Jasper Philipsen, Olav Kooij en Tim Merlier, zijn er niet bij. De grootste naam op de startlijst, althans de renner met het grootste palmares, is Dylan Groenewegen. De Nederlander van Jayco AlUla hoopt in Koksijde voor de tweede keer dit seizoen te winnen. Helemaal in het begin van het jaar, in een Spaanse eendagskoers, klopte hij Bryan Coquard en Tim Torn Teutenberg. Daarna kwam Groenewegen niet verder dan ereplaatsen. We zien hem dus niet als dé topfavoriet.

Die favorietenrol schuiven we door naar een landgenoot van Groenewegen. We hebben het dan over Arvid de Kleijn. De 29-jarige De Kleijn is de man in vorm getuige zijn overwinning in Parijs-Nice. Voor de snelle man van Tudor was het zijn eerste zege in de WorldTour. Vrijdag zal De Kleijn ook aan de start staan met zijn vaste lead-out Maikel Zijlaard. De twee hebben ondertussen al zeer veel koersen samen gereden en zijn een aartsgevaarlijk duo.

Twee Nederlanders, tijd voor twee Belgen. In eerste instantie kijken we naar Gerben Thijssen. Thijssen is de uittredende winnaar en heeft het al vaak goed gedaan in dit soort wedstrijden. De Limburger, die uitkomt voor Intermarché-Wanty, is een renner met een zeer hoge topsnelheid. Dat toonde hij dit seizoen al een aantal keer, wat resulteerde in twee zeges in 2024. In Parijs-Nice lukte het niet, waardoor Thijssen al een tijdje wacht op zijn tweede zege op het WorldTour-niveau. Vrijdag krijgt hij een kans op het Pro-niveau.

De tweede Belg waar we veel van verwachten is Arnaud De Lie. Le Taureau de Lescheret rijdt de Bredene Koksijde Classic als alternatief voor Milaan-San Remo. Gezien zijn naam en status mogen we een mooie prestatie verwachten van De Lie, maar in principe zou hij qua pure snelheid onder moeten doen ten opzichte van de pure sprinters. We rekenen de renner van Lotto Dstny dus zeker bij de favorieten, maar schatten de eerder genoemde namen toch hoger in.

Israel-Premier Tech zal ook met ambities naar West-Vlaanderen afzakken. Zij hebben met Pascal Ackermann een renner die deze koers al tweemaal won én vorig jaar tweede werd. De Duitser kon dit jaar nog niet winnen voor zijn nieuwe ploeg. Vorig jaar leek hij echter ook nog niet de beste benen te hebben, tot hij plots bijzonder dicht bij de zege kwam in Koksijde. Hetzelfde verwachten we bij Juan Sebastián Molano. De Colombiaan van UAE Emirates eindigde dit seizoen nog niet op het podium, maar wees niet verbaasd als hij vrijdag zeer dicht bij de zege komt.

Nu komen we terecht bij een grote groep outsiders. Daar vinden we weer heel wat Belgen terug. Iemand als Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels), die dit seizoen goed bezig is, of Edward Theuns (Lidl-Trek) mogen ook een mooie ereplaats ambiëren. En wat met good old Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex)? Dan zijn er ook nog Davide Bomboi (TDT-Unibet) en Jarne Van de Paar, de man die de GP Monseré won. Hij is de renner die Lotto Dstny achter de hand houdt, mocht het mislopen met De Lie.

Tot slot noemen we nog een aantal andere verre kanshebbers. Denk aan Paul Magnier (Soudal Quick-Step), Tobias Lund Andersen (dsm-firmenich PostNL), Erlend Blikra (Uno-X Mobility), Giacomo Nizzolo (Q36.5), Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck) en Geoffrey Soupe (TotalEnergies).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arvid de Kleijn

*** Gerben Thijssen, Dylan Groenewegen

** Arnaud De Lie, Pascal Ackermann, Juan Sebastián Molano

* Amaury Capiot, Paul Magnier, Edward Theuns, Jarne Van de Paar

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het belooft een helse dag te worden vrijdag in West-Vlaanderen. Volgens Weeronline zal het namelijk zo goed als zeker regenen, en niet een beetje. Verder wordt er maar liefst 5 Beaufort verwacht, wat écht veel is. De passage door de Moeren zou dus vuurwerk kunnen geven. De temperaturen zullen in principe net boven de 10 graden Celsius uitkomen.

De Bredene Koksijde Classic is natuurlijk live te volgen op televisie. De Belgische eendagskoers is te bekijken op Sporza, op VRT1, maar ook op Eurosport 1. Verder kan je ook terecht op de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+. Voor de exacte uitzenduren kan je terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.