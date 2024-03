Zeger Schaeken • maandag 11 maart 2024 om 07:45 maandag 11 maart 2024 om 07:45

Hoe de Handzame Classic de Bredene Koksijde Classic werd

Aanstaande vrijdag staat de Bredene Koksijde Classic op het menu. Een koers die veel wielerliefhebbers beter kennen als de Handzame Classic. Hoe is die aanpassing tot stand gekomen? WielerFlits neemt je mee in de historie.

De Bredene Koksijde Classic is een best jonge koers. In 2011 werd de wedstrijd namelijk voor het eerst georganiseerd. Destijds heette de eendagskoers nog de Handzame Classic, een naam die waarschijnlijk een belletje doet rinkelen bij de wielerliefhebbers. Na 2018 werd de naam veranderd, wat er ook voor zorgde dat Koksijde de nieuwe aankomstplaats werd. De badplaats is dat zeker tot en met 2024.

Koersorganisator Bert Pattyn vond het een jammere zaak, het ‘verlaten’ van Handzame. “Het doet hartzeer, in Handzame begon alles. Maar we konden niet anders. Wij waren te beperkt qua accommodatie en op logistiek vlak. Natuurlijk is de verhuizing naar Koksijde ook financieel interessant.” Bredene was zelf al even de startplaats van de koers en zo werd er snel een nieuwe naam gevonden: Bredene Koksijde Classic. De datum bleef hetzelfde: kort na Nokere Koerse en daags voor Milaan-San Remo.

Renners als Johan Museeuw (2002), Jaan Kirsipuu (2004), Robbie McEwen (2006) en Danilo Napolitano (2009) konden de West-Vlaamse koers op hun naam schrijven voor de eerste ‘echte’ editie. Dat was in 2011, toen de koers onder eigen vlag verder ging. Steve Schets was de eerste laureaat. Met Kenny Dehaes (2013) en Gianni Meersman (2015) volgden nog twee Belgen.

De enige Nederlander op de erelijst is Hans Dekkers, die in 2007 won toen de wedstrijd nog onderdeel was van de Driedaagse van West-Vlaanderen. Een ding hebben bijna alle winnaars gemeen: het zijn sprinters. Álvaro Hodeg, Tim Merlier en Pascal Ackermann zijn voorbeelden van winnaars van de laatste edities. De Duitse snelle man Ackermann is overigens recordwinnaar met twee zeges.

Laatste winnaars Bredene Koksijde Classic

2023: Gerben Thijssen

2022: Pascal Ackermann

2021: Tim Merlier

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pascal Ackermann

2018: Álvaro Hodeg

2017: Kristoffer Halvorsen

2016: Erik Baška

2015: Gianni Meersman

2014: Luka Mezgec

2013: Kenny Dehaes

De Bredene Koksijde Classic staat aanstaande vrijdag 15 maart op het programma.