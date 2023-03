Gerben Thijssen klopt Pascal Ackermann op de streep in Bredene Koksijde Classic

Gerben Thijssen heeft de Bredene Koksijde Classic op zijn naam geschreven. De renner van Intermarché-Circus-Wanty was nipt de snelste van het peloton in Koksijde. Pascal Ackermann en Sam Welsford mochten als tweede en derde mee op het podium.

De Bredene Koksijde Classic is een wedstrijd voor sprinters. In totaal moest er 191,6 kilometer afgelegd worden over hoofdzakelijk vlakke wegen. Toch waren de snelle mannen niet zegezeker op voorhand, want er stond onder meer een passage door De Moeren op het menu.

Ver voordat De Moeren aan de beurt waren, reed er een vroege vlucht weg. Tomas Kopecky (TDT-Unibet), Timo de Jong (VolkerWessels), Andreas Goeman en Thomas Joseph (beiden Tarteletto-Isorex) waren de aanvallers van dienst. Het viertal overleefde de heuvelzone met onder meer tweemaal de beklimming van de Kemmelberg, maar zag daardoor wel hun voorsprong snel kleiner worden.

Zware valpartij met topfavoriet Merlier, Campenaerts afgevoerd

Dat had veel te maken met een tegenaanval vanuit het peloton. Met name Brent Van Moer van Lotto Dstny nam initiatief. Van Moer kreeg onder anderen Laurenz Rex en Dries De Pooter mee. Lang hielden ze echter niet stand en daardoor lieten ze zich weer inrekenen na enkele kilometers. Daarna was het tijd voor de beruchte Moeren. De spanning was te snijden en iedereen wilde vooraan in het peloton zitten.

Lotto Dstny nam het voortouw en wilde het peloton in waaiers trekken, maar dat lukte niet doordat Soudal Quick-Step niet overnam. Even later sloeg het noodlot toe voor de twee Belgische teams. Een zware en grote valpartij schrikte het peloton op. De grootste slachtoffers waren Tim Merlier, Victor Campenaerts, Florian Vermeersch, Hugo Hofstetter en Kristoffer Halvorsen. Campenaerts bleef als enige op de grond liggen en kermde van de pijn. De Belg werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Weer pech voor Merlier

In het peloton zette UAE Emirates zich na de val op kop en de ploeg van kopmannen Pascal Ackermann en Juan Sebastián Molano trok, ondanks de valpartij, door. Topfavoriet Merlier zat daardoor in een benarde situatie en moest alle zeilen bijzetten om terug te keren in het peloton. Op 34 kilometer van de streep, 20 kilometer na de crash, kwam een grote groep weer aansluiten. Belgisch kampioen zat daar niet bij, omdat hij nog te maken kreeg met materiaalpech. Merlier volgde op die manier op een kleine minuut van het peloton.

Doordat Merlier te maken kreeg met materiaalpech, kon hij snel weer terugkeren achter de auto’s. Op iets minder dan 30 kilometer van de streep in Koksijde zat de topfavoriet weer in het peloton. UAE Emirates bleef ondertussen het tempo bepalen in het peloton. Dat deden ze wel niet meer alleen, want ook ploegen als Team DSM en Alpecin-Deceuninck lieten zich zien.

Sprinten in Koksijde

In de laatste vijftien kilometer organiseerden de sprintersploegen zich. Zo goed als alle grote namen waren vooraan present. Team DSM plaatste op een achttal kilometer van de streep even een kleine tussenversnelling. De controle was even ver te zoeken in het peloton, wat ook te maken had met de kleine wegen in West-Vlaanderen, maar toen kwam UAE Emirates weer op de voorste rij. De ploeg van sprinters Ackermann en Molano nam opnieuw de touwtjes in handen.

In de laatste kilometers werden alle sprinters in positie gebracht. Molano zette Ackermann goed af en de Duister begon als eerste te sprinten. Lang leek Ackermann op weg te zijn naar de overwinning, maar in de laatste meters kwam Gerben Thijssen er nog over. De jonge Belg jumpte perfect en schreef zo de Bredene Koksijde Classic op zijn naam. Sam Welsford kwam van ver en sprintte nog net naar plaats drie. Merlier zat slecht gepositioneerd en kwam niet in de buurt.