Dupont twijfelt na val over zijn kansen voor Bredene Koksijde Classic

Timothy Dupont is vrijdag een van de favorieten voor de Bredene Koksijde Classic, maar door zijn valpartij in de finale van Nokere Koerse begint hij zelf te twijfelen. “Ik vraag me af hoe ik van deze val zal hersteld zijn”, vertelt de kopman van Bingoal-WB.

Achter zijn winnende ploegmaat Ludovic Robeet mengde Dupont zich in de sprint om de ereplaatsen op Nokereberg. Hij kwam op de gladde kasseien in aanraking met Max Walscheid en ging onderuit. “Eén of andere cowboy kon zijn lijn weer niet houden en achtte het nodig fikse kwakken uit te delen. Ik kom hierdoor zwaar ten val, anders finish ik zonder meer in de top-10”, geeft hij aan tegen Belga.

“Vrijdag wou ik me laten zien, maar ik vraag me af hoe ik van deze val zal hersteld zijn”, gaat Dupont verder. “Mijn rug doet pijn en ook mijn rechterbil is gehavend uit de strijd gekomen. Ik keek nochtans uit naar de Bredene Koksijde Classic. Dat is een koers die meestal eindigt in een massasprint. Net mijn ding.”