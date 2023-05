Voorbeschouwing: Boucles de la Mayenne 2023 – Démare, Zingle en Cosnefroy als blikvangers

In de schaduw van de slotweek van de Giro d’Italia zal in Frankrijk gekoerst worden in Boucles de la Mayenne. Deze rittenkoers heeft UCI 2.Pro-niveau en is dus erg interessant voor veel ploegen. Wie volgt Benjamin Thomas op als eindwinnaar? WielerFlits blikt kort vooruit.

De Boucles de la Mayenne is dit jaar toe aan de 48e editie. In 1975 werd Fransman Alain Meslet de eerste eindwinnaar van de rittenkoers. Tot 2005 was de koers voor amateurs, maar vanaf 2005 behoort de Boucles de la Mayenne tot de Europe Tour. In 2020 zou de wedstrijd tot de UCI ProSeries behoren, maar gooide de coronacrisis roet in het eten. Sinds 2021 is het wel onderdeel van het tweede niveau op de wielerladder.

Wist je dat Mathieu van der Poel deze rittenkoers ook gewonnen heeft? Zowaar twee keer. Zowel in 2017 als 2018 wist hij het eindklassement op zijn naam te zetten. Met twee eindzeges staat hij samen met Freddy Bichot, Stéphane Petilleau en Philippe Dalibard op de tweede plaats achter Serge Coquelin. De Fransman wist in de eerste helft van de jaren 80 de Boucles de la Mayenne driemaal winnend af te sluiten.

De laatste jaren is het weer Frankrijk boven in Boucles de la Mayenne – dat afgewerkt wordt in het departement Mayenne in het noordwesten van het land. In 2019 was het verrassend Thibault Ferrasse die won, waarna Arnaud Démare in 2021 drie van de vier etappes én het eindklassement won. Afgelopen jaar was Benjamin Thomas zegezeker, nadat hij in de heuvelachtige tweede rit de macht greep.

Boucles de la Mayenne (UCI 2.Pro)

Datum: 25-28 mei 2023

Start proloog: 18.45 uur in Laval

Finish proloog rond 20.55 uur in Laval

Afstand: 4,1 kilometer

Start etappe 1: 12.30 uur in Saint-Mars-sur-Colmont

Finish etappe 1: tussen 16.45 en 17.15 uur Lassay-les-Châteaux

Afstand: 185,2 kilometer

Start etappe 2: 12.30 uur in Saint-Berthevin

Finish etappe 2: tussen 16.20 en 16.50 uur in Meslay-du-Maine

Afstand: 181,3 kilometer

Start etappe 3: 12.30 uur in Montsûrs

Finish etappe 3: tussen 16.10 en 16.40 uur in Laval

Afstand: 167 kilometer

Deelnemers

De vier kilometer lange proloog gaat meteen zorgen voor verschillen, maar de lastigste etappe is toch die op de tweede dag naar Lassay-les-Châteaux. Toch lijken de sterke sprinters daar wel te kunnen overleven. In de laatste twee etappes liggen ook de nodige heuvels, maar is een sprint een heel logisch scenario. Met alle bonificatieseconden aan de streep en onderweg kan dat in het voordeel van de sprinters zijn in de strijd om de eindzege.

De naam van Arnaud Démare springt er meteen uit. Hij kan heuvelop lang mee en is in Frankrijk altijd goed voor een overwinning, al staat zijn teller dit jaar nog op nul. In 2021 won hij in Boucles de la Mayenne nog drie van de vier etappes. Veegt hij nu de nul van de tabellen? Met Laurence Pithie heeft Démare een snelle luitenant, die ook zelf zou kunnen sprinten. Bryan Coquard zit bij Cofidis in hetzelfde schuitje als Démare bij Groupama-FDJ. Hij moet het hebben van de sprint, maar kan in de heuvels ook lang mee.

Cofidis heeft echter met Axel Zingle nog een kandidaat op de eindzege, maar dan zal hij in de heuvels het verschil moeten maken. Zingle vindt in Benoît Cosnefroy een metgezel. Hij zal de vooruitgeschoven pion van AG2R Citroën zijn, al is het de vraag hoe het met hem is na zijn opgave in de Vierdaagse van Duinkerke afgelopen weekend. De ploeg heeft altijd nog Marc Sarreau achter de hand mocht het op een spurt uitdraaien, terwijl Franck Bonnamour en Clément Venturini ook afmakers zijn.

Lotto Dstny heeft met Milan Menten iemand voor de sprints die ook in de heuvels uit de voeten kan. Nacer Bouhanni is de sprinttroef van Arkéa-Samsic, terwijl TotalEnergies zal rekenen op de snelle benen van Jason Tesson. UAE Emirates zorgt met Juan Sebastián Molano en Álvaro Hodeg voor extra peper in de massasprints. Kan de Nederlander Arvid de Kleijn namens Tudor al deze sprinters de baas zijn? Zijn ploeg heeft ook Simon Pellaud voor een eventueel goed klassement.

Let ook op rappe mannen als Pierre Barbier (CIC U Nantes Atlantique), Sasha Weemaes (Human Powered Health), Thomas Boudat (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), Matteo Moschetti (Q36.5), Manuel Peñalver (Burgos-BH) en Jules Hesters (Team Flanders-Baloise).

Favorieten volgens WielerFlits

*** Arnaud Démare

** Benoît Cosnefroy, Bryan Coquard

* Axel Zingle, Milan Menten, Simon Pellaud

