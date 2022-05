Voorbeschouwing: Boucles de la Mayenne 2022

De Boucles de la Mayenne (2.Pro) is na de Vierdaagse van Duinkerke de volgende etappekoers op de Franse kalender. De vierdaagse ronde door de Mayenne, in het noordwesten van Frankrijk, begint op donderdag 26 mei in Saint-Pierre-des-Landes en eindigt in departementshoofdstad Laval. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Historie

De Boucles de la Mayenne (letterlijk de ‘Lussen van de Mayenne’) is toe aan zijn 47e editie. Alain Meslet won in 1975 de eerste editie van de wedstrijd die toen nog een koers voor amateurs was. De Fransman werd later beroepsrenner en won in 1977 een etappe in de Tour de France, waar hij dat jaar tiende werd in het eindklassement. Pas jaren later, in de jaren ’00, werd de etappekoers opgewaardeerd en kwamen langzaam maar zeker steeds meer winnaars uit andere landen op de erelijst, zoals Aleksandr Kuschynski uit Wit-Rusland, die later prof werd bij Liquigas en Katusha, Koji Fukushima uit Japan en Janek Tombak uit Estland.

De ronde kreeg in 2014 de 2.1-status. Stéphane Rossetto won dat jaar het eindklassement vóór Brice Feillu en Mike Teunissen, die toen nog aan het begin van zijn sportieve carrière stond. Ook in de twee jaar daarna ging de overwinning naar een Fransman. In 2015 won Anthony Turgis, in 2016 Bryan Coquard. Vervolgens was de eindoverwinning twee jaar op rij voor Mathieu van der Poel. De wegcarrière van de Nederlander stond op dat moment nog in de kinderschoenen. Bij zijn eerste eindzege in 2017 won hij de etappes naar Hambers en Laval, bij zijn tweede eindzege in 2018 de rit naar Gorron.

Van der Poel is niet de enige meervoudige winnaar. Serge Coquelin is de recordhouder van deze ronde met drie eindoverwinningen in 1980, 1982 en 1984. Behalve MVDP wisten ook Stéphane Petilleau, die prof was bij Castorama, TVM en GAN, Freddy Bichot (prof geweest bij Française des Jeux, Agritubel en BBOX Bouygues Telecom) en Philippe Dalibard (ex-Peugeot) de wedstrijd twee keer op hun naam te schrijven. Van der Poel is de enige Nederlandse winnaar op de erelijst. Tot op heden kon nog geen Belgische eindzege worden genoteerd. Het podium werd al wel gehaald, onder anderen door veldrijders Niels Albert en Eli Iserbyt.

De editie 2019 werd verrassend een prooi voor Thibault Ferasse. Door een sterke proloog stond de Franse renner van het continentale Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole meteen derde in het klassement achter Dorian Godon en Bryan Coquard. Een dag later eindigde hij opnieuw kort met een vierde plek. Op de derde dag reed hij Julien Duval uit de leiderstrui en uiteindelijk sleepte hij op de slotdag, die werd beslist in een sprint, de eindoverwinning binnen. De ronde werd in 2020 opgewaardeerd naar de ProSeries, al moest de organisatie het evenement dat jaar afgelasten als gevolg van de coronapandemie.

Laatste tien winnaars Boucles de la Mayenne

2021: Arnaud Démare

2019: Thibault Ferasse

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Bryan Coquard

2015: Anthony Turgis

2014: Stéphane Rossetto

2013: David Veilleux

2012: Laurent Pichon

2011: Jimmy Casper

Vorig jaar

In 2021 begon de Boucles de la Mayenne voor het eerst in jaren niet met een proloog, maar met een rit-in-lijn. Het parcours van de vierdaagse ronde leende zich voor de sterkere sprinters en regerend Frans kampioen Arnaud Démare gold in eigen land als de grote favoriet. De sprinter keerde terug van een trainingsstage en had een maand eerder La Roue Tourangelle op zijn naam geschreven en twee etappes en de puntentrui in de Ronde van Valencia gewonnen. Rondom hem had Groupama-FDJ een sterke sprintploeg samengesteld.

De eerste etappezege was nog voor Philipp Walsleben. De Duitse veldrijder en wegwielrenner maakte deel uit van de lange ontsnapping en bleef aan de finish in Ambrières-les-Vallées net uit de greep van het peloton. In de laatste tien kilometer was hij met Diego Rubio weggesprongen bij de andere vluchters om daarna met de Spaanse renner te gaan strijden om de overwinning. Walsleben was niet van plan om de sprint af te wachten en reed in de lastige slotfase zijn mede-aanvaller eraf. Behalve het dagsucces streek hij ook de eerste leiderstrui in de ronde op.

Daarna draaide de etappekoers langzaam maar zeker op een onemanshow uit. In de tweede en derde etappe sprintte Démare naar de winst en dankzij de bonificatieseconden en een klein tijdsverlies van Walsleben nam hij de leiderstrui over. De kopman van Groupama-FDJ rondde de wedstrijd uiteindelijk in stijl af door ook de laatste etappe te winnen. Behalve het algemeen klassement trok hij ook het puntenklassement naar zich toe.

Eindklassement Boucles de la Mayenne 2021

1. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) in 16u44m40s

2. Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix) op 17s

3. Kristoffer Halvorsen (Uno-X) op 24s

4. Bryan Coquard (B&B Hotels) op 24s

5. Diego Rubio (Burgos-BH) op 28s

Parcours

De Boucles de la Mayenne begint opnieuw niet met een proloog, maar met een rit-in-lijn. Deze keuze is vorig jaar bij veel teams in de smaak gevallen, vertelt wedstrijddirecteur Pierrick Guesné in gesprek met Ouest-France. Ook stelt de keuze om te beginnen met een rit-in-lijn de organisatie in staat om de strijd om zowel de etappezege als de eindwinst vanaf de eerste dag open te stellen voor álle ploegen. “En niet slechts voor vier of vijf”, aldus Guesné. De ronde gaat op donderdag 26 mei van start in Saint-Pierre-des-Landes en eindigt op zondag 29 mei in Laval op de Boulevard Montmorency.

Daarmee houdt de organisatie vast aan de data van vorig jaar, de laatste week van mei. In voorgaande jaren stond de koers voor midden juni op de kalender. “In het verleden waren we vaak tegelijk met het Critérium du Dauphiné, wat sommige ploegen ervan zou hebben weerhouden om beide te doen”, legt Guesné uit. “Nu hebben we alleen de Giro d’Italia op hetzelfde moment.”

Donderdag 26 mei, etappe 1: Saint-Pierre-des-Landes – Andouillé (180 km)

De 47e Boucles de la Mayenne gaat van start in Saint-Pierre-des-Landes, een plaats met zo’n duizend inwoners. De renners rijden over het zogenoemde coulisselandschap van Noord-Mayenne; niet erg moeilijk, maar toch een beetje heuvelachtig. De koers komt onder meer door Fougerolles-du-Plessis, waar Clément Davy, sprintvoorbereider van Arnaud Démare bij Groupama-FDJ, vandaan komt. De local hero ontbreekt echter omdat hij momenteel in de Giro d’Italia actief is. Daarna gaat de route verder naar aankomstplaats Andouillé. Daar eindigt de wedstrijd op een circuit van 16,9 kilometer dat twee keer moet worden afgelegd. Op deze ronde is de 1,1 kilometer lange Côte de Saint-Jean-sur-Mayenne de scherprechter. De verwachting is echter dat een snelle man wint en de eerste gele trui pakt.

Start: 12.25 uur

Finish: rond 16.41 uur

Vrijdag 27 mei, etappe 2: Jublains – Pré-en-Pail-Saint-Samson (171 km)

De tweede etappe is de meest uitdagende van de vierdaagse ronde. Op het profielkaartje staan zes gecategoriseerde beklimmingen maar het werkelijke aantal klimmetjes ligt een stuk hoger, en daarmee is dit de ‘bergetappe’ van deze Boucles de la Mayenne. In de laatste 40 kilometer moet de Mont des Avaloirs, de hoogste berg van West-Frankrijk, liefst drie keer worden beklommen. Daarom kunnen we een mooie strijd verwachten om het algemeen klassement. Het 16,3 kilometer lange finalecircuit dat twee keer volledig moet worden afgelegd, is veeleisend en de aankomst in Pré-en-Pail-Saint-Samson ligt aan het einde van een stuk vals plat van 200 meter. Het kan niet anders dan dat in deze rit verschillen gaan worden gemaakt.

Start: 12.25 uur

Finish: rond 16.40 uur

Zaterdag 28 mei, etappe 3: Saint-Berthevin – Château-Gontier-sur-Mayenne (188 km)

De langste etappe van de ronde wordt in het zuiden van de Mayenne verreden. Maar ondanks zijn 188 kilometer, is het op papier de minst moeilijke etappe. Beginnend bij de Renault-dealer in Saint-Berthevin, leidt de route over mooie wegen en neemt deze een korte omweg door de Sarthe en de Maine-et-Loire. Het 10 kilometer lange finalecircuit kent geen grote moeilijkheden, maar wel enkele stukken vals plat die de renners in de benen gaan voelen. De finish in Château-Gontier, waar de ronde voor het eerst in vijftien jaar doorheen komt, ligt aan het einde van een mooie rechte lijn met een stuk vals plat en is de sprinters op het lijf geschreven.

Start: 12.25 uur

Finish: rond 16.46 uur

Zondag 29 mei, etappe 4: Martigné-sur-Mayenne – Laval (180 km)

De ronde finisht centraal in de Mayenne, op de Boulevard Montmorency van departementshoofdstad Laval. Traditioneel eindigt de laatste etappe van de ronde in een sprint, maar dit jaar is de slotrit erg zwaar met vanaf de Mont Rochard een reeks beklimmingen. Dit biedt kansen voor renners die het algemeen klassement nog op zijn kop willen zetten, om te proberen van ver te winnen. Het einde van het parcours is glooiender, maar de ploeg van de leider moet zonder twijfel hard werken om de winst veilig te stellen. Het 5,1 kilometer lange finalecircuit in Laval dat vier keer moet worden afgelegd, belooft een spektakel te worden. Welke renner wordt de opvolger van Arnaud Démare als etappe- en eindwinnaar op de Boulevard Montmorency?

Start: 12.25 uur

Finish: rond 16.41 uur

Favorieten

Naast de gele trui voor de leider van het algemeen klassement en de truien van het sprint-, berg- en jongerenklassement, staat ook een pak UCI-punten op het spel in de Boucles de la Mayenne. Als koers uit de ProSeries, liggen voor de winnaar van het eindklassement 200 punten klaar. Voor de nummer twee wacht een beloning van 150 punten, voor de nummer drie een beloning van 125 punten. Voor ploegen die er nog niet zeker van zijn dat ze hun WorldTour-licentie kunnen houden, kan een mooie uitslag een stap in de goede richting zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ProTeams met ambities voor het hoogste niveau.

De Franse ploegen zijn in eigen land zonder twijfel gebrand op succes. AG2R Citroën rekent op Benoît Cosnefroy. De puncheur keert na een hoogtestage in de Sierra Nevada terug in koers en vindt in de 47e Boucles de la Mayenne, die heuvelachtiger is dan een jaar geleden, een parcours op maat gemaakt. Cosnefroy was dit seizoen tweede in de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl en het eindklassement van het Circuit Cycliste Sarthe en derde in de Drôme Classic. Verder is Greg Van Avermaet een in het oog springende naam in het team. De olympische wegkampioen van 2016 was onlangs vijfde in de Tour du Finistère.

Cofidis brengt met Bryan Coquard een oud-winnaar aan de start. De sprinter schreef de editie van 2016 op zijn naam en was drie jaar later derde. Vorig jaar greep hij met een vierde plek net naast het podium. Hij won dit jaar een rit in de Ster van Bessèges en de Tour de La Provence en haalde met een tweede plek ook in La Roue Tourangelle het podium. Benieuwd of hij in de lastige tweede etappe kan standhouden als de betere klimmers gaan koersen. Ploegmaat Benjamin Thomas kan mogelijk hogere ogen gooien. De baan- en wegwielrenner won aan het begin van het jaar namelijk al de Ster van Bessèges en was onlangs vierde in de Vierdaagse van Duinkerke.

Groupama-FDJ gooit Jake Stewart in de strijd. De Brit is nog altijd pas 22 jaar, maar heeft al een mooie staat van dienst opgebouwd. Hij raakte vorig seizoen bij het grote publiek bekend met zijn tweede plaats in Omloop Het Nieuwsblad en timmert dit jaar verder aan de weg. Na een stroeve seizoensstart vanwege fysieke problemen, haalde hij eerder deze maand in de Vierdaagse van Duinkerke de derde plaats in de lastige rit naar Cassel en de derde positie in het eindklassement. Ook was hij de beste jongere. Een week later reed hij ook in de Grand Prix du Morbihan naar de derde stek. Stewart vormt een mooi blok met de Nederlander Bram Welten.

Naast deze drie Franse WorldTeams staan nog twee ploegen van het hoogste niveau aan de start. UAE Emirates rekent onder anderen op de Colombiaan Juan Sebastián Molano, die normaal het speerpunt is voor de sprintetappes. Alexys Brunel kan in eigen land mogelijk gaan voor een mooi klassement. De Fransman was twee jaar geleden derde in de Ster van Bessèges. Movistar heeft meerdere opties in de Boucles de la Mayenne. Enerzijds kan de ploeg rekenen op puncheur Alex Aranburu, die als goede klimmer uit de voeten moet kunnen op dit parcours. Aan de andere kant heeft het team Ivan García in huis. Max Kanter heeft dan weer een goede sprint in de benen.

De Franse ProTeams willen het de WorldTeams ongetwijfeld lastig maken. Vooral Arkéa Samsic is daartoe in staat. De ploeg van Emmanuel Hubert is aan een geweldig seizoen bezig en kan in de Boucles de la Mayenne daarop voortborduren. Connor Swift bewees een week geleden dat hij in vorm is en eindigde in de lastige Tro-Bro Léon derde. De Brit is in staat om een goed klassement re rijden; vorig jaar won hij al eens de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine. Ook Amaury Capiot is bezig aan een sterk seizoen met winst in de Grand Prix La Marseillaise en onlangs een vierde plaats in de GP du Morbihan. Kévin Vauquelin is nog een sterke troef in het team.

Ook TotalEnergies staat met ambitie aan het vertrek van de Boucles de la Mayenne. De ploeg kan rekenen op de goede vorm van Julien Simon, die aan een sterke meimaand bezig is. De ervaren allrounder was achtste in de Vierdaagse van Duinkerke en won vervolgens zowel de Grand Prix de Morbihan als de Tour du Finistère. Een dag na de wedstrijd door de Finistère was hij achtste in de Boucles de l’Aulne. In de Mayenne eindigde hij bij zijn vorige drie deelnames steeds bij de beste vijftien van het algemeen klassement: vijftiende in 2007, vijfde in 2010 en tiende in 2019. Gezien zijn goede resultaten van de afgelopen tijd, ligt een nieuwe topklassering in het verschiet.

TotalEnergies heeft echter meer ijzers in het vuur. Zo brengt de ploeg ook Anthony Turgis aan de start. De klassiekerspecialist won de wedstrijd in 2015, in zijn eerste beroepsjaar, al eens. In het eindklassement ging hij toen de meer ervaren Andrea Pasqualon en Pierre-Luc Périchon vooraf. Turgis keerde onlangs in Tro-Bro Léon terug in koers na een break. Na zijn tweede plek in Milaan-San Remo, was de aprilmaand hem niet gunstig gezind: hij kwam in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix ten val en moest in die periode door ziekte de Scheldeprijs aan zich voorbij laten gaan.

Verder zien we ook Mathieu Burgaudeau op het startformulier. De lookalike van Julian Alaphilippe kende een sterke start van het seizoen met een vijfde plaats in Bessèges en een goed optreden in het tweeluik Drôme-Ardèche. Daarna haalde hij in Parijs-Nice zijn eerste profzege: in Aubagne bleef hij na een soloavontuur van negen kilometer een sprintend peloton net voor. Bij een val in de Classic Loire Atlantique raakte hij geblesseerd, maar sinds vorig weekend is hij terug. Zondag, in de Boucles de l’Aulne, behaalde hij al een veelbelovende vijftiende plaats. Edvald Boasson Hagen is de laatste opvallende naam in de ploeg.

B&B Hotels-KTM brengt o.a. voormalig eindwinnaar Thibault Ferrasse aan de start, net als Alexis Gougeard en de ervaren Cyril Lemoine. Uno-X had vorig jaar Kristoffer Halvorsen op het podium en brengt de Noor opnieuw aan de start, net als o.a. Niklas Larsen en Idar Andersen, onlangs de winnaar van de Boucles de l’Aulne. Human Powered Health reist naar de Mayenne af met sprinter Arvid de Kleijn en voormalig WorldTour-renners Chad Haga en Joey Rosskopf. Verder willen ook de continentale ploegen zich willen laten zien, zoals St Michel-Auber93 met Jason Tesson en Go Sport-Roubaix Lille Métropole met Thomas Boudat.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Benoît Cosnefroy

*** Julien Simon, Benjamin Thomas

** Jake Stewart, Connor Swift, Anthony Turgis

* Greg Van Avermaet, Mathieu Burgaudeau, Amaury Capiot, Bryan Coquard

Weer en TV

Het peloton lijkt zich te kunnen opmaken voor vier mooie koersdagen in de Mayenne. Eerst wordt nog bewolking verwacht, maar voor het weekend is de weersverwachting zonnig. De temperatuur schommelt rond de 20 à 22 ℃ en de kans op neerslag is vrijwel nihil. De wind is matig, aan kracht 3 à 4.

De Boucles de la Mayenne is van donderdag tot en met zondag iedere dag vanaf 14.15 uur live te zien via de app van de Eurosport Player. WielerFlits komt dagelijks met een Volg Hier.