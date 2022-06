Tim Wellens: “Misschien zeg ik volgend jaar: verdomme, bij Lotto Soudal was het niet zo slecht”

Interview

Tim Wellens toonde zich in Dwars door het Hageland nog eens op sportief vlak, maar de Limburger zit dezer dagen vooral met transferperikelen in zijn hoofd. Volgens de Belgische kranten zijn UAE-Emirates en INEOS-Grenadiers nog in de running. “Het is nog niet honderd procent rond, maar in mijn hoofd ben ik er wel uit”, bevestigt Wellens ons.

Dat Wellens voorlopig nog alles voor zijn huidige werkgever wil geven, bleek in Dwars door het Hageland. Lang zag het ernaar uit dat een viertal met ploegmaat Florian Vermeersch en hemzelf voorop zouden blijven. “Dat dacht ik ook. We reden goed rond en iedereen deed zijn deel van het werk. De rest komt nooit meer terug, dacht ik. Maar toen dat toch gebeurde, zat iedereen à bloc. Riesebeek had blijkbaar nog iets over. Dan is hij ook de verdiende winnaar.”

Tim, vanochtend lazen we de bevestiging van John Lelangue dat je na elf jaar Lotto Soudal verlaat. Maar in goede verstandhouding, zo blijkt?

“Ja, inderdaad. Ik ben nog altijd heel gelukkig bij de ploeg. Misschien een beetje te gelukkig en te veel verwend. Daarom zocht ik ook een nieuwe uitdaging. Misschien moet ik volgend jaar zeggen: verdomme, bij Lotto Soudal was het toch niet zo slecht. Maar dat weet ik pas als ik die keuze gemaakt heb. Daarom heb ik de beslissing om weg te gaan genomen.

Je bent nochtans al jaren kind aan huis…

“Ik vind van mezelf dat ik heel loyaal ben. Als je bij een ploeg tekent, moet je daarna niet elk jaar weer van ploeg veranderen. Daarom was het voor mij geen makkelijke beslissing. Ik heb er lang over moeten nadenken en met een aantal mensen rondom mij overlegd.”

We begrijpen dat je niets kan bevestigen, maar weet je zelf al wie je nieuwe werkgever wordt?

“Het is nog niet honderd procent rond, maar in mijn hoofd ben ik er wel uit, ja.”

Waarom juist nu vertrekken? In het verleden had ook Jumbo-Visma interesse in jou.

“Dat was in 2018, ja. Toen was ik in de fleur van mijn leven en waren er heel wat ploegen die kwamen informeren. Al had ik nu ook wel veel keuze. Op dit moment zit ik al iets langer bij de ploeg, maar dat maakt het zeker niet gemakkelijker.”

Speelde de eventuele degradatie van de ploeg uit de WorldTour een rol in je keuze?

“Ik denk het niet, nee. Alpecin-Fenix is een mooi voorbeeld: ze zijn geen WorldTour en ze rijden gewoon wat ze willen. Het is natuurlijk leuker om in de WorldTour te zitten. Om eerlijk te zijn: na de Waalse klassiekers zag ik het niet meer goedkomen. Maar nu Arnaud De Lie plots fenomenaal aan het rijden is, denk ik dat we kans maken om in de WorldTour te blijven. Ik hoop het ook, voor alle duidelijkheid. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

Te beginnen met de Tour de France?

“Inderdaad, ik heb gezien dat er twaalf renners op de longlist van onze ploeg staan. Ik vind het wel leuk dat er een beetje spanning is, dat iedereen zich moet bewijzen om zich in de selectie te rijden. Dat brengt iedereen naar een hoger niveau.”

Is die Tour een must voor jou? Je was in het verleden vaak beter in andere grote rondes.

“Ja, het blijft de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Iedereen wil er naartoe gaan. Ik heb in 2019 gemerkt hoe leuk het is om daar te rijden als je goed in orde bent. Ik denk dat ik vijftien dagen in de bolletjestrui heb gereden en we vier overwinningen hadden in de ploeg. Als we dat kunnen evenaren, is het een heel groot succes.”