Eerste profzege voor Oscar Riesebeek: “Dit biedt kansen voor het NK”

Profzege nummer één is binnen voor Oscar Riesebeek, en wat voor één. Dwars door het Hageland is, dankzij zijn onverharde stroken en aankomst bovenop de Citadel, elk jaar een koers waar je renners hijgend over de aankomst ziet komen. Bij Riesebeek alleen een glimlach. “Dat ik een verrassende winnaar ben? Dat mag je wel zeggen ja.”

Alpecin-Fenix maakte, zoals steeds in dit soort wedstrijden in eigen land, gebruik van een sterke selectie in de breedte. “Gianni Vermeersch was onze uitgesproken man voor de start en hij werd ook geviseerd. Maar we waren met de ploeg nog met voldoende renners mee in de finale om het tactisch spel te spelen. Nochtans niet evident, want al vanaf de eerste stroken was het hectisch en werden steeds meer renners eraf gereden. Dat was in het voordeel van de aanvallers.”

Nochtans leek de versnelling van Riesebeek voor de laatste onverharde strook van de dag niet eens op een aanval. “Klopt, vlak ervoor was ik wel al even aangevallen. Ze sprongen meteen op mijn wiel, waardoor we met een groepje weg waren. Maar alles werd dichtgereden en op het moment dat we werden opgeslokt, reden alle jongens links van de weg en ik rechts. Toen dacht ik: ik probeer het even op kousen voeten. Ik kreeg ook wat ruimte en dan dacht ik: nu ga ik vol.”

Al zag hij ploegmaat Vermeersch aan het einde nog heel dichtbij komen. Wat dacht Riesebeek toen? “Op zich maakte het niet veel uit voor mij . Zo lang we voor de overwinning rijden en ons zelf niet in het verlies rijden, is er voor mij geen enkel probleem.”

Herhaling op NK?

“Natuurlijk is een eerste profzege speciaal. Ik win niet zo veel, maar dit gevoel zint me wel. Ik hoop dat het niet mijn laatste is.” Riesebeek was er wel een aantal keer heel dichtbij. We denken spontaan terug aan zijn sprint à deux tegen Victor Campenaerts in de Giro van vorig jaar. “Maar daar denk je in de finale niet meer aan. Nee, ik denk dan eigenlijk vooral positief. Ik focus op hetgene wat ik moet doen en wil niet te veel terugkijken op dingen die niet perfect waren.”

Een andere knappe ereplaats is zijn bronzen plak op het NK van vorig jaar. Die koers is ook niet veraf meer. “Ik zie op het kampioenschap zeker ook kansen. Het is altijd wel een lastige koers om te lezen, omdat je met een overtal van Jumbo-Visma zit. Maar als je goed in orde bent, dan is er veel mogelijk.”