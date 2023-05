Voorbeschouwing: Antwerp Port Epic 2023 – Opnieuw een strijd tussen de Vermeerschen?

Na twee maanden afwezigheid, is de Lotto Cycling Cup in de maand mei weer goed vertegenwoordigd met liefst vier manches. De Antwerp Port Epic is de derde, maar zeker niet de minste. Met 28 kilometer kasseien en 36 kilometer over onverharde wegen, is het een van de meest interessante 1.1-koersen van het jaar. Wie volgt Florian Vermeersch op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Antwerp Port Epic is een relatief jonge wedstrijd, maar kent wel diepere wortels. Eigenlijk is deze koers in verschillende fases voortgevloeid uit traditiekoers Schaal Sels, die al sinds 1921 op de kalender staat en in de meest recente editie werd gewonnen door Attilio Viviani.

De ommekeer kwam er in 2015. Omwille van wegenwerken aan de Bredabaan in 2014, hadden organisator Ben Simons en zijn team in dat jaar geen koers kunnen organiseren. Het gaf hen alle tijd om te herbronnen en na te denken over een nieuw concept om de wedstrijd nieuw leven in te blazen. Zijn idee? Het parcours opsmukken met onverharde wegen.

Bij de eerste poging in 2015 liep dat nog mis: de wedstrijd moest stilgelegd worden, omdat de jurywagen was blijven vaststeken in een maïsveld. Dat leverde de organisatie de wereldpers op, maar niet op de manier waarop ze hadden gehoopt.

Een jaar later ging alles vlekkeloos en kreeg men met Wout van Aert een gedroomde winnaar. In de daaropvolgende editie vocht diezelfde Van Aert op de Bredabaan in Merksem een beklijvend duel uit met Nederlander Taco van der Hoorn, die uiteindelijk het laken naar zich toetrok. De goede trein leek voor de Schaal Sels eindelijk vertrokken. Het ging zo vlot dat de koers stilaan aan uitbreiding toe was, maar in Merksem stootte men toch op een aantal logistieke beperkingen.

Daarom besloot de organisatie vanaf 2018 een onderverdeling te maken tussen enerzijds de Schaal Sels, een criterium in en rond Merksem voor snelle mannen, en anderzijds de Antwerp Port Epic. Hier staan de onverharde wegen en de haven van Antwerpen centraal. En vooral laatstgenoemde is elk jaar een koers om naar uit te kijken. Twee jaar terug kwam er met Mathieu van der Poel een prachtige naam op de erelijst, toen die hier zijn WK kwam voorbereiden.

Wel opvallend: sinds vorig jaar wordt de ‘APE’ niet meer in september gereden, maar in mei. “We hebben in september altijd knappe koersen gehad, maar opboksen tegen de Ronde van Spanje of de Ronde van Engeland die op hetzelfde moment worden gereden is wel erg moeilijk”, verklaart Ben Simons van de organisatie aan Het Nieuwsblad.

Laatste tien winnaars Antwerp Port Epic

2022: Florian Vermeersch

2021: Mathieu van der Poel

2020: Gianni Vermeersch

2019: Aimé De Gendt

2018: Guillaume Van Keirsbulck

2017: Taco van der Hoorn – als Schaal Sels

2016: Wout van Aert – als Schaal Sels

2015: Robin Stenuit – als Schaal Sels

2014: geen winnaar

2013: Pieter Jacobs – als Schaal Sels

Vorig jaar

De Antwerp Port Epic, dat is héél de dag koers en eigenlijk een finale vanaf kilometer één. Na diverse pogingen lukte het zes renners toch om de vlucht van de dag te vormen. Sven Burger (BEAT), Lucas Franck (EvoPro), Jacob Relaes (Tarteletto-Isorex), Tom Sexton (Black Spoke), Stijn Siemons (Geofco Doltcini) en Roel van Sintmaartensdijk (Volkerwessels) bundelden de krachten, maar veel ruimte kregen zij niet. Sexton en Franck konden het tempo van de overige vier niet aan en vielen onderweg terug uit de kop van de koers. Jens Reynders en Milan Menten sprongen dan juist weer over naar het viertal.

Op iets meer dan vijftig kilometer voor het einde greep het peloton – dat toen uit niet meer dan veertig renners bestond – de kopgroep terug. Daarna volgden verschillende demarrages, maar al die groepjes kregen niet veel ruimte van Alpecin-Fenix, Intermarché-Wanty-Gobert en Lotto Soudal.

Onder aanvoering van ex-crosser Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) wisten zes renners toch een breuk met de rest van het peloton te forceren. Ploeggenoot Timo Kielich sprong vlug mee, net als Florian Vermeersch (Lotto Dstny), Adrien Petit (Intermarché-Wanty-Gobert), Jens Reynders (Sport Vlaanderen) en toptalent Thibau Nys (Baloise Trek Lions). Zo hadden nu alle koersbepalende ploegen een pion van voren. In het peloton zakte het tempo, waardoor de zes het mochten uitvechten om de winst.

Het zestal bezorgde ons een interessant schouwspel in de laatste tien kilometer. Kielich probeerde het numerieke overtal op de laatste gravelstrook uit te buiten, maar Nys sprong direct op zijn wiel. Ze sloegen een mooi gat, maar Kielich durfde – of mocht – niet verder rijden met de Europees kampioen bij de beloften. Verschillende aanvallen volgden, met daarbij steeds Nys en Gianni Vermeersch. Florian Vermeersch reed steeds het gat dicht, waarna hij zelf versnelde.

Gianni Vermeersch en Nys vonden elkaar heel eventjes, maar al vrij snel stokte de samenwerking. Daarna was Florian Vermeersch ribbedebie. Ondanks dat Gianni Vermeersch in de laatste honderden meters nog probeerde terug te keren bij zijn naamgenoot, mocht dat niet baten. Voor Vermeersch was het zijn eerste profzege.

Uitslag Antwerp Port Epic 2022

1. Florian Vermeersch (Lotto Soudal)

2. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) op 5s

3. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 13s

4. Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) op 17s

5. Adrien Petit (Intermarché-Wanty-Gobert) in z.t .

Parcours

De Antwerp Port Epic heeft zijn naam zeker niet gestolen. Qua spektakelgehalte kan het parcours van de klassieker in wording sterke troeven voorleggen. Zo vinden de renners liefst 25 kilometer kasseien en 34 kilometer over onverharde wegen terug rond het Antwerpse. Dat over een totale afstand van 182 kilometer, grotendeels op hetzelfde traject van de vorige jaren.

Starten doen de renners net als vorig jaar middenin de haven van Antwerpen, vlakbij het Schengenplein. Zij zullen ook de hele dag in deze regio blijven vertoeven. Via Beveren, Kieldrecht en Doel – dat we kennen van de kerncentrale – komen de renners na 64 kilometer koers voor het eerst aan de zone van de waarheid rondom Berendrecht. De onverharde wegen van de Zone Kabeljauw (1515 meter) en Opstalpolder (1635 meter), aangevuld met drie lastige kasseistroken, zullen doorheen heel de rit centraal staan, want we komen hier in totaal drie keer voorbij. De laatste twee keer komt daar nog de Zone De Leeuw (2405 meter) bij.

De tweede belangrijke – en vaak terugkerende – passage is de Zone Boterseweg (1495 meter) en Blokweg (1695 meter), twee onverharde stroken ,waarvan de laatstgenoemde voor het eerst een prominente rol in het parcours krijgt. Ook hier komen we nog twee keer terug, waarvan de laatste keer op minder dan twintig kilometer van het einde. Het is dan ook de verwachting dat hier en op de zone Kabeljauw en Opstalpolder het startveld volledig uit elkaar gereden wordt.

Mocht al dat onverhard- en kasseiwerk toch niet volstaan, dan volgt er in de laatste tien kilometer ook nog de onverharde zone in de Ekerse Putten. Iets meer dan een kilometer onverhard en zo ’n 465 meter kasseien is alles wat de renners dan nog rest, alvorens ze wederom door de haven van Antwerpen richting finishplaats aan het Schengenplein kunnen rijden. Daar komen de renners niet ver van het iconische Havenhuis aan, waar ze ook begonnen zijn.

Zondag 21 mei 2023, Antwerpen – Antwerpen (182 km)

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.15

Favorieten

Waar de organisatie tijdens vorige edities nog met de voormalige Strade Bianche-winnaars als Mathieu van der Poel en Tiesj Benoot kon uitpakken, moet ze het dit jaar zonder supervedetten doen. Wel zijn er bij WorldTeam Alpecin-Deceuninck en de acht ProTeams genoeg interessante namen om er een spektakel te maken.

Dan denken we in de eerste plaats aan de titelverdediger: Florian Vermeersch . De man van Lotto Dstny is er sindsdien allesbehalve slechter op geworden. Vermeersch maakte een goede beurt in de Vlaamse topklassiekers, met een twaalfde plaats in zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix. En ook de afgelopen weken waren er tekenen van een goede vorm in de Tro-Bro Léon en de Tour du Finistère. Vermeersch is als ex-crosser bovendien goed in zijn sas op onverharde wegen.

Lotto Dstny heeft nog meer troeven in huis. Zo zijn we bijvoorbeeld erg benieuwd naar Alec Segaert , de jonge groeibriljant die vooral uitblinkt met zijn tijdrijderscapaciteiten. Maar de 20-jarige Segaert maakte al een goede beurt in Parijs-Roubaix bij de jeugd. Van Frederik Frison weten we al langer dat hij hard kan rijden, maar met zijn vierde plaatsen in de Brugge-De Panne Classic en Gent-Wevelgem toonde hij voor het eerst ook dat hij goede uitslagen in huis heeft. Een niveautje lager, zoals hier in Antwerpen, zou hij dan voor de winst moeten gaan.

Toch heeft ook WorldTeam Alpecin-Deceuninck haar zinnen op de Antwerp Port Epic gezet. Anders neem je niet kanonnen als Gianni Vermeersch en Quinten Hermans mee naar de start. We zijn nog niet vergeten hoe eerstgenoemde een sleutelrol speelde in de finale van Parijs-Roubaix en kopmannen Philipsen en Van der Poel zo perfect afzette in de finale. Hermans kende dan weer pech door juist in zijn periode van de waarheid – de heuvelklassiekers – ziek te worden. Hij kon nog wel van start gaan in de Ardennen, maar de beste Hermans zouden we niet zien.

Verder zien we bij de ploeg van de broers Roodhooft ook nog een gevaarlijke Dries De Bondt . De voormalige Belgische kampioen moet je in elke Vlaamse of Nederlandse 1.1-koers opschrijven, want met zijn killersinstinct weet de Vlaams-Brabander zich vaak in de juiste vlucht te manoeuvreren. Waarna hij het in veel gevallen ook nog eens afwerkt. Ook mountainbiker Samuel Gaze en de revelatie van de vorige editie, Timo Kielich, durven we niet afschrijven.

De Tro-Bro Léon is de ideale waardemeter voor de Antwerp Port Epic, omdat er ook in Bretagne over heel wat lastige onverharde wegen wordt gekoerst. Met de Italiaan Giacomo Nizzolo kregen we daar een ietwat verrassende winnaar. Niet dat we niet wisten dat Nizzolo heel wat kwaliteiten in huis heeft. Maar man in vorm Arnaud De Lie kloppen in een rechtstreeks duel, bewijst wel dat de man van Israel-Premier Tech in goeden doen is. Ook ploegmakker Jens Reynders kan op dit terrein trouwens uitstekend uit de voeten, bewijst zijn vierde plaats van vorig jaar.

Het is opvallend dat acht van de tien favorieten die we hier noemen uit dezelfde drie blokken komen. De verwachting is dat zij de koers zullen domineren en dat er bij een beslissende vlucht altijd een renner van die drie formaties mee zal moeten zitten. Al willen we ook de mannen van TotalEnergies niet over het hoofd zien. Dries Van Gestel is al een aantal jaren vaste klant in de Belgische eendagskoersen, en met de Ronde van Drenthe was hij al eens succesvol in de Lotto Cycling Cup. En Sandy Dujardin lijkt dan weer over zijn absolute topvorm te beschikken.

Bingoal Pauwels Sauces WB rekent op de diensten van ex-winnaar Guillaume Van Keirsbulck, terwijl Sport Vlaanderen-Baloise Ward Vanhoof naar voren kan schuiven. Verder houden we ook heel wat continentale formaties in het oog. Denk maar aan Laurence Pithie , de Nieuw-Zeelandse prof die ditmaal met de continentale ploeg van Groupama-FDJ komt opdraven. Of diens landgenoot James Fouché, de nummer twee van de Gravel and Tar Classic in zijn thuisland. Ook Filippo Colombo en Tom Devriendt (Q36.5), Martijn Budding (Tour de Tietema-Unibet) en Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) staan op ons lijstje.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Florian Vermeersch

*** Gianni Vermeersch, Giacomo Nizzolo

** Quinten Hermans, Frederik Frison, Jens Reynders

* Alec Segaert, Dries De Bondt, Dries Van Gestel, Laurence Pithie

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt zondag een zonnige Antwerp Port Epic, met een aangename maximale temperatuur van 21 graden. De wind kan misschien wel voor een iets frisser gevoel zorgen, want deze blaast met een kracht van drie Beaufort vanuit het noorden. Zowel Sporza op VRT1 als Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ zenden de wedstrijd vanaf 15.40 uur uit.