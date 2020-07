Voorbereidingen GP Québec en Montréal gaan door donderdag 2 juli 2020 om 15:22

De organisatie van de Grand Prix van Québec en Montréal gaat gewoon door met de voorbereidingen. Organisatievoorzitter Serge Arsenault zegt wel rekening te houden met de laatste ontwikkelingen. “We letten heel goed op de veranderingen rondom quarantaineperiodes en reisbeperkingen”, laat hij weten.

Arsenault heeft zijn Canadese klassiekers gepland staan op respectievelijk 11 en 13 september, maar het is de vraag of de wereldwijde reisbeperkingen het toelaten om een groot peloton van Europa naar Canada te krijgen.

“Wij volgen de situatie en werken volgens de richtlijnen van de verantwoordelijke autoriteiten van Canada en Québec. Ook rekenen we op de steun van de betrokken steden en onze partners. We geloven nog steeds dat we in september twee evenementen van zeer hoog niveau kunnen presenteren, waarin de beste teams ter wereld samenkomen”, aldus Arsenault in een persbericht.

Een van de zaken waar de organisatie aan gewerkt heeft, is een chartervlucht vanuit Europa en speciale hotels die alleen voor renners en personeel bestemd zijn. Dit mede als gevolg van het UCI-protocol omtrent het coronavirus. “De gezondheid en veiligheid van alle mensen bij onze wedstrijden staan centraal. Alles wordt in het werk gesteld om te zorgen dat bij deze edities iedereens veiligheid gewaarborgd kan worden”, zegt Arsenault. Half juli wil de organisatie een nieuwe update geven.