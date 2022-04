Volta Limburg Classic live op WielerFlits

De Volta Limburg Classic is zaterdag live te zien op WielerFlits. In samenwerking met de Limburgse regionale zender L1 is een livestream met televisiebeelden van de Nederlandse semi-klassieker te zien in ons liveblog.

De Volta Limburg Classic kan voor het eerst sinds 2019 weer doorgaan. De afgelopen twee jaar werd het geteisterd door de gevolgen van het coronavirus (2020) en het grote wateroverlast van vorig jaar.

De organisatie van de Limburgse heuvelkoers kan voor de 47ste editie rekenen op een aantrekkelijk deelnemersveld. Waar er in 2019 geen WorldTeams aan het vertrek stonden in Eijsden, hebben dit jaar vier teams (Jumbo-Visma, Team DSM, Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.) uit de hoogste divisie van het wielrennen hun deelname toegezegd.

Grote blikvangers op de startlijst zijn Tom Dumoulin, die na zijn opgave in de Ronde van Catalonië weer terug in actie keert, Philippe Gilbert en YouTube-sensatie Bas Tietema.

De Volta Limburg Classic is van start tot finish te volgen via ons liveblog. Livebeelden van de wedstrijden zijn vanaf 15:15 te zien.