Vollering ’takes it all’ in Ronde van Burgos: “Win hier veel zelfvertrouwen voor de Tour”

Demi Vollering zette zondag met groot machtsvertoon de Vuelta a Burgos Feminas naar haar hand. Op de Lagunas de Neila reed ze ver weg van de concurrentie, pakte ze de ritzege én verzekerde ze zich van de eindwinst. “Ik win hier veel zelfvertrouwen uit met het oog op de Tour de France Femmes.”

Op de site van SD Worx bedankt Vollering allereerst haar ploeggenoten. “Het team werkte keihard voor mij”, aldus de 26-jarige renster. “De hele dag hadden we de controle en waren mijn ploeggenoten aan het beuken op kop van het peloton. Marlen Reusser leidde me richting de klim in. Toen ze aangaf dat het erop zat voor haar, dacht ik: dan ga ik maar gewoon.”

Vollering pakte in de laatste acht kilometer van de slotklim meer dan anderhalve minuut op Erica Magnaldi, die als tweede over de streep kwam. “Als je een gat kunt creëren, dan kan je in je eigen stabiele tempo naar boven rijden. Natuurlijk moet je de kloof behouden, maar ik wilde ook zien hoe snel ik naar boven kon rijden. Dit is goed voor wat er nog komt in de toekomst. Ik win hier veel zelfvertrouwen uit met het oog op de Tour de France Femmes.”

Aan het einde van de rit kreeg Vollering ook nog wat muzikale begeleiding vanuit de volgwagen. “Danny Stam zong de laatste meters ‘The winner takes it all’ in mijn oortje. Dit was de perfecte race van Team SD Worx. We waren elke dag hard aan het werk voor het best mogelijke resultaat en deden dat echt als een team. We mogen hier dus echt trots op zijn.”

