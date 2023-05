Demi Vollering slaat dubbelslag op slotdag van Vuelta a Burgos

Demi Vollering heeft op de slotdag van de Vuelta a Burgos de eindzege naar zich toe getrokken. Op de slotklim naar Lagunas de Neila stond er geen maat op de kopvrouw van SD Worx, die er een solo van meer dan zeven kilometer uitperste op de zware slotklim. Vollering neemt zo de leiderstrui over van ploeggenote Lorena Wiebes.

Na de ritzeges van Lorena Wiebes (twee) en Demi Vollering (toen Wiebes gedeclasseerd werd) viel het klassement van de Vuelta a Burgos in de slotetappe in een definitieve plooi. De beslissing ging vallen op de loeisteile Lagunas de Neila, een klim van 11,7 kilometer aan 6,3% met in de laatste kilometers stroken tot boven de 10%.

Parijs-Roubaix-winnares Alison Jackson trok nog ten aanval, net als later een groep met onder meer Lucinda Brand, Marie Schreiber en Elisa Balsamo, maar dat was vechten tegen de bierkaai. SD Worx hield de controle, waarna het aankwam op Lagunas de Neila.

Vollering ontbindt de duivels al vroeg

Topfavoriete Demi Vollering opende al op negen kilometer van de top de aanval en zij kreeg Shirin van Anrooij mee in haar wiel. Vollering gebruikte haar inmiddels bekende tactiek; ze legde zo’n hoog tempo op dat Van Anrooij vanzelf moest lossen. Daardoor volgde een solo van 7,5 kilometer van de kopvrouw van SD Worx.

Vollering pakte al snel 15 seconden op Van Anrooij, terwijl de rest op een halve minuut volgde. Niets stond een dubbelslag meer in de weg voor Vollering, die haar uiterst succesvolle voorjaar dus opvolgt met een eindzege in Burgos. In La Vuelta Femininas (tweede) en Itzulia Women (tweede) stond ze onlangs ook al op het eindpodium.

In de strijd om de tweede plaats bleek Van Anrooij zich opgeblazen te hebben. Zij werd opgeslokt door een achtervolgende groep en viel naast het podium. Het Italiaanse duo Erica Magnaldi en Silvia Persico van UAE Team ADQ werd tweede en derde in de rit. In het eindklassement werd Van Anrooij wel tweede, Ashleigh Moolman werd daarin derde.