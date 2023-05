Vollering na dubbelslag in Vuelta: “Dacht dat ik mijn sprint te vroeg aan ging”

Demi Vollering mag zich de nieuwe leidster noemen in La Vuelta Femenina. In de eerste bergetappe, op de vijfde dag van de ronde, was de betere van Annemiek van Vleuten op Mirador de Peñas Llanas. “Dit was een heel zware dag”, aldus de kopvrouw van SD Worx.

“Aanvankelijk zag het er goed uit, want we waren met drie rensters mee vooraan”, blikt Vollering terug op de situatie na de eerste grote klim van de dag. Ze had ook Marlen Reusser en Niamh Fisher-Black mee, maar die laatste viel weg door een ongelukkige crash met een bidon.

“Helaas viel Niamh, terwijl zij heel sterk was. Dat was niet fijn voor ons en we hoopten dat ze nog kon terugkomen, maar ja…”, aldus de koningin van de heuvelklassiekers, die na afloop een huilende Fisher-Black moest troosten. “Ik was daardoor gebrand om te winnen in deze echt zware etappe.”

Op de slotklim dunde Vollering eerst de elitegroep uit. “Ik wilde mijn eigen tempo rijden, want ik wist dat ik dat lang zou kunnen volhouden. Ik wilde daar zo veel mogelijk rensters lossen. Uiteindelijk waren we nog met drie over. Toen Annemiek over mij heen wilde komen, wist ik dat ik alles moest geven. Ik dacht dat ik mijn sprint te vroeg aan ging, maar het was gelukkig genoeg om te winnen.”

In het algemeen klassement neemt Vollering de leiding over van Marianne Vos. De tweede plaats is voor Annemiek van Vleuten, op vijf seconden achterstand, en Riejanne Markus is derde op twaalf seconden.

