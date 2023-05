Demi Vollering klopt Annemiek van Vleuten en is leidster na eerste bergrit Vuelta

Demi Vollering heeft de eerste bergetappe van La Vuelta Femenina 2023 gewonnen. Na bijna 130 kilometer kwam de kopvrouw van SD Worx als eerste boven op de Mirador de Peñas Llanas, na een spannend duel met wereldkampioene Annemiek van Vleuten. Ricarda Bauernfeind werd verrassend derde. Marianne Vos raakte haar rode leiderstrui kwijt.

Klassementsleidster en tweevoudig ritwinnares Marianne Vos haakte ruim 80 kilometer voor de finish af op de lange Puerto de Navafría (11,5 km aan 5,8%) en belandde in een grote groep achtervolgers, waar verrassend ook Movistar-klimster Liane Lippert in zat.

De Duitse kampioene kon een grote elitegroep van ongeveer 25 rensters niet volgen op de Navafría. In die voorste groep zaten Annemiek van Vleuten (Movistar) en Riejanne Markus (Jumbo-Visma) geïsoleerd tegen blokken van SD Worx, Canyon-SRAM, FDJ-SUEZ, UAE Team ADQ en Team DSM. De nummer twee van het klassement, Chloe Dygert, was ook van de partij en reed door de afwezigheid van Vos virtueel in de rode leiderstrui.

Groep-Lippert rijdt drie minuten dicht

Na de afdaling van de Puerto de Navafría volgde een lang tussenstuk, overigens niet geheel vlak, van ongeveer 60 kilometer tot de voet van de slotklim. De groep van Vos volgde daar op ruim drie minuten, terwijl Movistar daar de achtervolging leidde in dienst van Lippert. Door een ongelukkige crash van Niamh Fisher-Black was de samenwerking vooraan even weg en kon het grote peloton tot op anderhalve minuut komen.

Vooraan waren het Team DSM en Canyon-SRAM die het tempo bepaalden, maar er werd ook veel naar elkaar gekeken. Daardoor kwam de groep-Lippert in volle finale tot op 25 seconden. Aan de voet van de slotklim naar Mirador de Peñas Llanas (4,6 km aan 7,1%) lag nog een tussensprint, waar Markus zes bonificatieseconden pakte voor Dygert, die genoegen moest nemen met vier tellen.

Slotklim

Op de klim kregen Lippert en Vos de favorieten wel in het zicht, maar aansluiten deden ze nooit. De Duitse kampioene verloor zo kostbare tijd in haar klassementsstrijd. Vooraan dunde de elitegroep flink uit door werk van Gaia Realini en Demi Vollering. Onder meer Dygert ging door het stevige tempo van de leidster in de Women’s WorldTour overboord.

Van Vleuten, Realini, Evia Muzic en een sterke Ricarda Bauernfeind zaten aan het wiel van Vollering geplakt. Zij begonnen met een minimale voorsprong op Riejanne Markus aan de laatste kilometer. Het draaide uit op een sprint van drie met Vollering, Van Vleuten en Bauernfeind. Vollering koos voor een strak tempo, sloeg een gat en kwam solo over de finish.

Vollering nieuwe leidster

Drie seconden later kwam Van Vleuten over de finish en Markus werd zevende op 30 seconden van Vollering, die door die verschillen de nieuwe leidster is in La Vuelta Femenina. Ze heeft in het algemeen klassement vijf seconden voorsprong op Van Vleuten en twaalf seconden op Markus.