Volledig veldritprogramma Wout van Aert bekend: geen BK in aanloop naar WK

Jumbo-Visma kondigde eerder al een groot deel van het veldritprogramma van Wout van Aert aan, maar de drievoudige wereldkampioen kent nu ook zijn volledige veldritplanning in aanloop naar het WK in Hoogerheide. Van Aert zal in het nieuwe jaar ook nog zeven keer in actie komen in het veld, maar past wel voor het BK in Lokeren.

Van Aert staat voor een drukke kerstperiode. De coureur van Jumbo-Visma zal namelijk deelnemen aan de Exact Cross Mol (23/12), Wereldbeker Gavere (26/12), Superprestige Heusden-Zolder (27/12), Superprestige Diegem (28/12) en de Exact Cross Loenhout (30/12). Ook in het nieuwe jaar is hij nog meerdere keren te zien in het veld, laat zijn werkgever vandaag weten in een persbericht.

Van Aert zal, in aanloop naar het WK in Hoogerheide, namelijk nog zijn opwachting maken in de X2O-manches van Herentals (03/01) en Koksijde (05/01), de Superprestige van Gullegem (07/01), de Wereldbekers van Zonhoven (08/01) en Benidorm (22/01) en de X2O-Trofee van Hamme (28/01). De mondiale titelstrijd in Hoogerheide zal in het weekend van 4 en 5 februari plaatsvinden.

Geen BK, wel een trainingsstage

Van Aert hoopt in Hoogerheide zijn vierde wereldtitel bij de profs te veroveren, maar zal in het nieuwe jaar geen gooi doen naar een nieuwe Belgische veldrittitel. De renner vertrekt na de drukke kerstperiode op 8 januari naar Spanje voor een tweede trainingsstage met zijn ploeg Jumbo-Visma. Van Aert zelf twijfelde nog over deelname aan het BK (15/01), maar zijn ploeg ziet liever dat hij twee weken in Spanje blijft in functie van het komende wegseizoen. Van Aert kiest voor het tweede.

