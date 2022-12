Nog onduidelijkheid over BK-deelname Wout van Aert

Staat Wout van Aert op zondag 15 januari 2023 aan de start van het BK veldrijden in Lokeren? De titelverdediger twijfelt volgens Het Laatste Nieuws zelf nog over zijn deelname, zijn ploeg Jumbo-Visma ziet liever dat Van Aert in Spanje blijft in functie van het wegseizoen.

Over ruim drie weken strijden de beste crossers van België in Lokeren om de nationale veldrittitel. Wout van Aert is de regerende kampioen, al is het maar de vraag of hij zijn titel zal verdedigen. Van Aert vertrekt na de drukke kerstperiode op 8 januari naar Spanje voor een tweede trainingsstage met zijn ploeg Jumbo-Visma, en zou dan halverwege zijn stage op en neer moeten vliegen om een gooi te kunnen doen naar een nieuwe Belgische titel.

Als het van Jumbo-Visma afhangt, staat Van Aert straks niet aan de start van het BK veldrijden. De renner zelf heeft echter nog geen beslissing genomen, en twijfelt nog altijd over het BK, ook al staat de wedstrijd niet op zijn kalender. Zijn ploeg ziet liever dat Van Aert twee weken in Spanje blijft om te trainen, om zo het samenhorigheidsgevoel met zijn ploeggenoten te versterken en een goede basis te leggen in functie van het komende wegseizoen.

Geen consequenties

De Belgische wielerbond en de organisatie achter het BK in Lokeren hopen uiteraard op de komst van Van Aert. “Wout is de beste Belgische renner in het veld en op de weg. Hem erbij hebben, zou een ferme opsteker zijn”, geeft Bram De Bauwer namens de organisatie aan. Een eventuele niet-deelname aan het BK heeft overigens geen consequenties voor Van Aert voor het komende WK veldrijden in Hoogerheide. Er geldt in het veldrijden namelijk geen startverplichting voor het BK.

