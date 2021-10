VolkerWessels presenteert jonge Brit Zak Coleman

Er koerst volgend jaar een Brit voor VolkerWessels. Zak Coleman komt de ploeg van Allard Engels versterken. De 22-jarige Coleman woont tegenwoordig in Tielt-Winge (België) en komt over van het Belgische Acrog-Tormans.

Coleman stond dit jaar onder meer aan de start van de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta, de Flanders Tomorrow Tour en de Antwerp Port Epic. Ook nam hij afgelopen zondag nog deel aan het Britse wegkampioenschap in en rond Lincoln. Coleman wist de wedstrijd uit te rijden en kwam als 34ste over de streep, op ruim acht minuten van winnaar Ben Swift.

De nieuwste aanwinst van VolkerWessels kan niet wachten op het nieuwe seizoen. “Ik ben zeer gemotiveerd om bij het succesvolle VolkerWessels te komen rijden. Ik kijk er naar uit om van de ervaren renners te leren. In een uitgedunde groep sprinten na een zware wedstrijd zijn races waar ik van houd. Ik zie mezelf als een allrounder en ik kijk uit naar het gevarieerde wedstrijdprogramma. Bijvoorbeeld Dwars door het Hageland, aangezien dit een lokale race is voor mij.”

Juiste karakter

Coleman zag als renner van een concurrerende ploeg al de sterke punten van het Nederlandse continentalteam. “Het viel mij op hoe het VolkerWessels Cycling Team altijd als ploeg presteert. Dit is iets waar ik graag bij wil zijn en mijn steentje aan wil bijdragen. Na het eerste contact met Allard kreeg ik gelijk het gevoel van succes en gedrevenheid.”

Engels zag al snel dat Coleman een goede aanwinst is voor zijn ploeg. “We waren er snel uit. Zijn enthousiasme maar vooral zijn ambities hebben de doorslag gegeven. Als je in België gaat wonen om je droom te verwezenlijken, heb je het juiste karakter wat ook binnen VolkerWessels Cycling Team past. Dit is een renner die goed in de groep gaat passen. We willen Zak graag helpen door te groeien.”

Coleman is niet de eerste aanwinst voor 2022. VolkerWessels wist zich eerder al te versterken met Topcompetitie-winnaar Bart Lemmen en onlangs werd ook Maikel Zijlaard, de 22-jarige telg uit de bekende Rotterdamse fietsfamilie, vastgelegd voor komend wielerseizoen. Er komt nog één renner bij. Rens Tulner, Abe Celi, Robin Blummel en Gert-Jan Bosman vertrekken dan weer bij VolkerWessels. Bosman blijft als communicatiemanager overigens wel betrokken bij de ploeg.