Bart Lemmen komt, Abe Celi en Robin Blummel gaan bij VolkerWessels

VolkerWessels hield zich lang gedeisd op de transfermarkt, maar is achter de schermen druk bezig met het aankomende seizoen. Donderdag presenteerde de ploeg met Bart Lemmen de eerste aanwinst.

De 25-jarige Lemmen komt over van WV West-Frisia en is een laatbloeier. Dit jaar was pas het eerste volwaardige wielerjaar voor de coureur. Daarin maakte hij meer dan geregeld indruk. Zo werd hij achtste op het NK tijdrijden op slechts 33 seconden van het podium en won hij de Eurode Omloop, waardoor hij nu aan de leiding gaat in de Topcompetitie.

Dat is niet onopgemerkt gebleven bij de continentalteams. VolkerWessels was er als de kippen bij om Lemmen een contract aan te bieden. “Er zit nog veel rek in Bart”, laat ploegleider Allard Engels weten. “Hij fietst relatief gezien nog niet zo lang. Als je dit nu al kunt, dan heb je wel wat in huis. Bart past uitstekend in dit team en is op alle terreinen inzetbaar.”

Ook Lemmen zelf is blij met zijn keuze: “VolkerWessels is een sterke en veelbelovende ploeg met een mooi internationaal programma. De ploeg heeft een professionele en volwassen uitstraling, waar ik graag deel van wil uitmaken. Zelf hoop ik volgend jaar goede uitslagen te rijden in internationale koersen.”

Tulner, Celi en Blummel vertrekken

Tegenover de komst van Lemmen staat het vertrek van Rens Tulner (Metec-Solarwatt), Abe Celi en Robin Blummel. Zij zullen hun heil ergens anders zoeken of zich gaan richten op een maatschappelijke carrière.

De komende weken zal de ploeg verder bouwen aan de selectie voor 2022. Met enkele renners is de ploeg nog in onderhandeling voor een contract bij de ploeg van Allard Engels.