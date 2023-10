woensdag 4 oktober 2023 om 11:45

VolkerWessels neemt eind 2023 afscheid van zes renners

De selectie van VolkerWessels ziet er in 2024 heel anders uit. De Overijsselse wielerploeg neemt eind 2023 namelijk afscheid van zes van de vijftien renners.

De afgelopen maanden druppelden de eerste uitgaande transfers van VolkerWessels al door. Daan van Sintmaartensdijk en Tijmen Eising trekken na vier jaar de deur achter zich dicht bij de succesvolle wielerploeg om een avontuur aan te gaan bij BEAT Cycling. Dat de 36-jarige Peter Schulting afscheid neemt en Jarno Mobach stopt vanwege een hartritmestoornis, was ook al bekend.

Zak Coleman en Jord Baak zijn de laatst vertrekkende renners bij de ploeg, waar ook teammanager Dries Klein in 2024 niet meer van de partij is. De 23-jarige Baak was een van de coureurs die sinds het begin van VolkerWessels in 2020 bij de ploeg zat.

De eerste vijf ingaande transfers werden de afgelopen maanden al bekendgemaakt. Sam Gademan, Stijn Daemen, Thom van Herwaarden, Niek Hoornsman en Elmar Abma zijn al aangekondigd. De komende weken worden nog twee – vermoedelijk buitenlandse – renners aangekondigd. De selectie van VolkerWessels bestaat in 2024 daardoor weer uit zestien coureurs.