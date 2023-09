dinsdag 26 september 2023 om 18:20

VolkerWessels neemt na een jaar alweer afscheid van teammanager Dries Klein

VolkerWessels en Dries Klein gaan eind 2023 uit elkaar. Klein werd in november vorig jaar nog aangesteld als teammanager bij VolkerWessels als opvolger van Dinand van den Berg, maar de Overijsselse wielerploeg en de oud-wielrenner scheiden nu alweer hun wegen.

Klein was eerder al ploegleider bij VolkerWessels, maar werd in november 2022 mede door zijn ervaring als Vice President op de Sales-afdeling bij KLM aangesteld als fulltime teammanager om VolkerWessels verder te professionaliseren. “Om de groei en de ontwikkeling van de ploeg te ondersteunen is het belangrijk een efficiënte en effectieve organisatie neer te zetten”, zei hij destijds.

De bedoeling was dat Klein voor meerdere jaren aan de slag zou gaan bij het continentale team, maar de drievoudig winnaar van de Ster van Zwolle trekt na een seizoen alweer de deur achter zich dicht. Over de reden van zijn vertrek is niets bekend. Wel laat hij weten in een korte reactie dat hij ‘er alles gaat doen om VolkerWessels zo goed mogelijk klaar te stomen voor 2024.’

Wie Klein opvolgt als teammanager bij VolkerWessels, is nu nog niet bekend.