Daan van Sintmaartensdijk koerst in 2024 voor BEAT Cycling

Daan van Sintmaartensdijk maakt een transfer binnen het continentale circuit. De 25-jarige hardrijder vertrekt na vier jaar bij VolkerWessels, om in 2024 aan de slag te gaan bij BEAT Cycling.

De Nederlandse juniorenkampioen op de weg van 2016 wist later onder meer de Omloop der Kempen (2018), Omloop van de Houtse Linies (2022) en etappes in de Flèche du Sud (2022) en Solidarnosc Champions (2023) te winnen. Ook behaalde hij ereplaatsen in Nederlandse koersen als de PWZ Zuidenveldtour, de Arno Wallaard Memorial en de Dorpenomloop Rucphen.

Daan is BEAT in 2024💙 💪🏼 Daan is ready om zijn kwaliteiten toe te voegen aan het team en onze club weer te laten winnen! 🫡 Hij wist afgelopen jaren meerdere overwinningen te pakken en sterke koersen te rijden en komt over van VolkerWessels Cycling Team. #DAAN2024 #BEAT2024 pic.twitter.com/gPHY0rC5e9 — BEAT Cycling Club (@beatcyclingclub) August 11, 2023