dinsdag 26 september 2023 om 10:31

Oud-winnaar van Parijs-Roubaix voor junioren Jarno Mobach (25) moet stoppen vanwege hartritmestoornissen

Jarno Mobach heeft noodgedwongen een punt achter zijn wielercarrière moeten zetten. De 25-jarige Zeeuw, die dit seizoen onder contract stond bij VolkerWessels, kampt met hartritmestoornissen. In 2016 won Mobach Parijs-Roubaix voor junioren.

“Met pijn in het hart moet ik melden dat ik door hartritmestoornissen moet stoppen met wielrennen”, schrijft Mobach op sociale media. “Bedankt aan iedereen die me in al die jaren heeft geholpen met het leven van m’n droom.”

Van 2017 tot en met 2020 reed Mobach voor de opleidingsploeg van Team Sunweb, een voorganger van Team dsm-firmenich. In zijn debuutseizoen voor de ploeg schreef hij een rit in Olympia’s Tour op zijn naam. Na enkele minder jaren, maakte hij in 2021 de overstap naar Leopard. Voor deze Luxemburgse formatie reed hij twee jaar. Vanaf het huidige seizoen kwam hij uit voor VolkerWessels, maar sinds april speldde hij al geen rugnummer meer op. Hij onderging de laatste maanden onderzoeken waaruit bleek dat hij hartritmestoornissen heeft.