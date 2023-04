Volgende afmelding voor Waalse Pijl: Niet fitte Jai Hindley moet passen

BORA-hansgrohe zal niet met zeven, maar slechts zes renners aan de start verschijnen van de Waalse Pijl. Jai Hindley, toch een van de kopmannen voor de heuvelklassieker, kampt met een infectie aan zijn luchtwegen.

Dat heeft de Duitse formatie laten weten via social media. Hindley was een van de interessante figuren binnen de selectie van BORA-hansgrohe. De Australische klimmer liet afgelopen zondag nog zijn goede vorm zien in de Amstel Gold Race. De winnaar van de Giro d’Italia 2022 eindigde als twaalfde in de Limburgse klassieker.

Hindley werd eerder dit seizoen ook al zestiende in de Tour Down Under, dertiende in de Volta ao Algarve, vijftiende in Tirreno-Adriatico en achtste in de Ronde van Catalonië. Hindley is, na Benoît Cosnefroy, alweer de tweede renner die in extremis moet passen voor de Waalse Pijl.

BORA-hansgrohe heeft met Sergio Higuita en Ide Schelling nog wel twee renners in de gelederen die vandaag iets kunnen ondernemen in de Waalse Pijl. Ook Giovanni Aleotti, Nico Denz, Patrick Gamper en Ben Zwiehoff maken hun opwachting in de Ardennenklasieker met aankomst op de Muur van Hoei.