Bittere pil voor AG2R Citroën: Zieke Cosnefroy haakt af voor Waalse Pijl

AG2R Citroën moet het vandaag in de Waalse Pijl doen zonder zijn beoogde kopman Benoît Cosnefroy. De Fransman, drie jaar geleden nog tweede in de heuvelklassieker, heeft last van bronchitis. Ook zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik is in gevaar.

AG2R Citroën heeft in een persbericht laten weten dat Cosnefroy aan de beterende hand is, maar niet in staat is om vandaag te koersen. “Hij is herstellende, maar hij is te zwak om mee te kunnen doen in een veeleisende wedstrijd als de Waalse Pijl.” De medische staf zal Cosnefroy de komende dagen goed in de gaten houden. De ploeg zal in de komende dagen ook de knoop doorhakken wat betreft zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik.

Cosnefroy klaagde na afloop van de Amstel Gold Race al over zijn gezondheid. “Ik was ziek in de Amstel Gold Race. Mijn bronchiën zitten nog steeds een beetje verstopt, maar ik hoop dat ik voldoende zal herstellen om woensdag mee te doen in de Waalse Pijl”, klonk hij toen nog optimistisch.

Tweede tegenvaller

Voor de Franse ploeg is het een tweede tegenvaller, na het eerdere afhaken van Dorian Godon. De winnaar van de Brabantse Pijl kwam zondag tijdens de Amstel Gold Race ten val in de afdaling richting de Loorberg, waar veel renners onderuit schoven. De blauwe plekken en schaafwonden die hij daarbij opliep aan zijn rechterheup en rechterknie, houden hem uit de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.