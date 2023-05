Vluchters De Marchi en Cort kondigden aanval al aan: “Niet bang voor slecht weer”

De vroege vlucht bestaat in de tiende etappe van de Giro d’Italia uit vier renners: Davide Bais, Derek Gee, Magnus Cort en Alessandro De Marchi. Die laatste verschenen vanochtend, voor de start van de rit, voor de camera van Cycling Pro Net. Beiden lieten toen al weten ambitie te hebben.

“Het zou een kans voor mij kunnen zijn”, zei Cort over de tiende rit van Scandiano naar Viareggio. “Er zijn goede mogelijkheden voor de vroege ontsnapping. Tegelijkertijd zal het niet simpel zijn. Niet om in de vroege ontsnapping te komen én niet om het af te maken. Het eerste deel van de rit is heel zwaar, maar het tweede deel is gemakkelijker. Misschien willen de sprinters terugkomen, als de kopgroep nog binnen schootsafstand is. Ik ga in ieder geval proberen mee te zitten.”

De Marchi: “Napoli was een boost voor het vertrouwen”

De Marchi vertelde dat hij zich goed voelt. “Het eerste deel van de Giro, de eerste week, was goed voor ons. We zaten in de koers en wonnen een rit. Dit tweede deel starten we met goede moraal”, aldus de Italiaan, die in de etappe naar Napoli bijna kon sprinten voor de zege, ware het niet dat hij en Simon Clarke in de slotkilometer door de sprintende meute werden in gelopen. “Napoli was een flinke boost voor mijn vertrouwen.”

“Vandaag is op papier ook een mooie rit”, vervolgde de 36-jarige renner. “Ik ben niet zo bang voor de slechte weersomstandigheden. Ik ben er niet blij mee, maar ik zal proberen uit te vinden hoe ik ermee om kan gaan.”

De Marchi zit dus mee met de vlucht van de dag, maar hoe gaat hij winnen als ze het halen? In een sprint zou het weleens lastig kunnen worden voor de routinier van Jayco AlUla. “Ik ben daar niet bang. Na vijf uren koers, regen en al het andere, gaat het meer om de benen en het vertrouwen. Natuurlijk zou het op papier beter zijn om solo aan de laatste tien kilometer te beginnen, met vijf minuten voorsprong, maar met dat idee start ik niet”, lachte de Italiaan.

In ons liveblog lees je alle updates over de etappe van vandaag.

