Giro 2023: Liveblog – Etappe 10 naar Viareggio dinsdag 16 mei 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

Na een rustdag gaat de Giro d’Italia in etappe 10 verder met een rit van Scandiano naar Viareggio. Sprinters zullen hopen dat het peloton het in het begin rustig aan doet, zodat zij later in Viareggio om de zege kunnen sprinten. De vraag is echter of dat gaat lukken, en deze rit niet meer voor aanvallers is bedoeld.

De rit van vandaag start met een beklimming van 90 kilometer naar de Passo delle Radici. Onderweg zal er geklommen worden naar Baiso om vervolgens te beginnen met het echte klimwerk richting de Pian del Monte (8 km aan 5,1%). Daarna komt pas de jump naar de Passo delle Radici (4,2 km aan 6,3%).

Het lastigste gedeelte van de etappe is dan achter de rug, al is de springplank naar de Monteperpoli (2,4 km aan 8,4%) aan het einde van de afdaling nog bijzonder steil. Na deze beklimming is het echt vlak en rijdt het peloton naar de Tyrreense kust. Er is op dat moment nog 76 kilometer naar de meet.

Mis niets van de tiende etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.05 uur

Officiële start: 12.20 uur

Finish: tussen 16.55 uur en 17.35 uur

Afstand: 196 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Villa Minozzo: tussen 13.30 en 13.45

Passage Passo delle Radici: tussen 14.30 en 14.55

Passage Monteperpoli: tussen 15.20 en 15.45

Tussensprint Ponte a Moriano: tussen 16.00 en 16.35

