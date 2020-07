Vliegtuig met Colombiaanse toprenners is geland in Madrid maandag 20 juli 2020 om 09:11

De vlucht met veel Colombiaanse sporters aan boord, onder wie Egan Bernal en Nairo Quintana, is aangekomen in Madrid. Het vliegtuig stond vanochtend, even na negen uur, aan de grond van luchthaven Barajas.

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus, ook in het vliegverkeer, was het lange tijd de vraag of de Colombiaanse renners wel op tijd in Europa zouden zijn voor deelname aan bijvoorbeeld de Tour de France. Maar begin juli werd bekend dat de renners uit het Zuid-Amerikaanse land op 19 juli konden vliegen. De sporters werden vooraf getest op corona. Hierna kregen zij een certificaat waardoor zij Spanje binnen mochten zonder eerst veertien dagen in quarantaine te hoeven.

Gisteren was het dan zover en konden de sporters aan boord van het vliegtuig, dat klaarstond op de luchthaven El Dorado net buiten Bogotá. Onder hen waren Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Fernando Gaviria en Esteban Chaves, maar ook sporters uit de basketbal- en voetbalsport reisden mee. Ze werden op het vliegveld verwelkomd door president Iván Duque, minister van Sport Ernesto Lucena en de Spaanse ambassadeur in Colombia.

“We beginnen onze nationale feestdag (20 juli, als de onafhankelijkheid van Colombia wordt gevierd) met deze sportvlucht, die tot stand kwam door teamwork. Dankzij een gezamenlijke inspanning kunnen onze atleten hun competitie in Europa hervatten, zodat ze ons kunnen blijven verblijden met hun successen”, zei sportminister Lucena. Vlucht AV 152 werd om 10.00 uur verwacht in Madrid, maar het toestel met de sporters stond een uur eerder al aan de grond.

Con más de 100 deportistas de alto rendimiento a bordo y los más rigurosos protocolos de bioseguridad, volamos a Madrid con la ilusión conquistar de nuevo las grandes competencias Europeas. El talento de nuestros deportistas es #OrgulloColombiano. pic.twitter.com/lDft7EnI7l — Avianca (@Avianca) July 19, 2020