Moeten Bernal en Quintana vrezen voor Tourdeelname? donderdag 21 mei 2020 om 17:38

De 107e editie van de Tour de France begint op 29 augustus in het Zuid-Franse Nice, maar de vraag is of renners als Egan Bernal, Nairo Quintana en Fernando Gaviria tegen die tijd aan de start zullen staan. De Colombiaanse regering is namelijk van plan om het internationaal vliegverbod te verlengen tot 31 augustus, twee dagen na de Tourstart.

President Iván Duque liet op een persconferentie weten dat de noodtoestand in het Zuid-Amerikaanse land is verlengd tot 31 augustus. Er ligt ook een plan klaar om alle buitenlandse vluchten te schrappen tot eind augustus, zo laat Angela María Orozco als minister van Transport weten. Verder blijven de landsgrenzen gesloten.

“We nemen deze beslissing gezien de noodsituatie op gezondheidsgebied. We verwachten niet dat we voor 31 augustus het luchtruim weer openen met als gevolg dat het internationaal vliegverkeer weer op gang zal komen. We blijven ons richten op het beschermen van onze burgers”, zo is de uitleg van de minister.

Het is onduidelijk of topsporters een uitzonderingspositie krijgen van de Colombiaanse overheid. Het is dus maar de vraag of regerend Tourwinnaar Bernal, Quintana, Gaviria, Rigoberto Urán en Miguel Ángel López aan de start zullen staan van de aankomende Ronde van Frankrijk. Het is voor deze renners wel weer mogelijk om in eigen land buiten te trainen.