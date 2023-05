Vlasov voelt vorm groeien, Kämna vertelt over foutje: “Liep op een counter”

BORA-hansgrohe heeft na de eerste week van de Giro d’Italia twee renners in de top-tien. Aleksandr Vlasov staat zesde, Lennard Kämna achtste. “Ik ben behoorlijk tevreden”, zei eerstgenoemde tijdens een persconferentie van zijn team op de eerste rustdag.

“Ik verloor iets meer dan een minuut, maar het is oké”, aldus Vlasov, die een minuut en drie seconden achterstand heeft op rozetruidrager Geraint Thomas. “Nu gaat het nog om seconden, maar in de derde week zal er met minuten gegoocheld worden denk ik.”

In de tijdrit van zondag eindigde Vlasov als achtste, op exact een halve minuut van dagwinnaar Remco Evenepoel. “Ik denk dat ik gisteren een goede tijdrit heb gereden, ik heb niet veel tijd verloren. Voor mij was het een heel, heel goed resultaat.”

Groeiende vorm

Hoe verhoudt Vlasov zich ten opzichte van de andere favorieten? “Ik liep misschien een beetje achter tot nu. Maar in de derde week, als we het hooggebergte bereiken, zal het wellicht anders zijn, hoop ik. Mijn vorm groeit, ik voel me beter dan in het begin van de Giro. Hopelijk kan ik de strijd aangaan met de favorieten.”

Over het uitvallen van Evenepoel zei Vlasov dat de Belg een van de favorieten was. “Maar zijn nog steeds veel sterke renners en ploegen. INEOS heeft bijvoorbeeld een sterke ploeg, net als Bahrain en UAE Emirates. Er verandert dus wel wat, maar er blijven nog genoeg sterke concurrenten over.”

Kämna: “Moet het conservatief aanpakken”

Kämna zegt dat ze bij BORA-hansgrohe geen angst hebben om ook corona op te lopen. “Het is zoals het is. We proberen natuurlijk om in onze bubbel zo voorzichtig mogelijk te doen en niet ziek te worden, zoals bij elke wedstrijd. Ik bedoel: het is hetzelfde als bij andere ziekten. Als je het krijgt, moet je eruit. We zijn voorzichtig, maar het is geen reden tot paniek bij ons team.”

Het doel van Kämna is en blijft een top-tienklassering. Op dit moment staat hij achtste, op een minuut en 53 seconden van Thomas. Gaat de Duitser agressief of behoudend koersen in de slotweken? “Ik heb geen idee, we zullen zien hoe de koers zich ontwikkelt. Twee dagen geleden heb ik een klein foutje gemaakt”, doelt de 26-jarige renner op de rit naar Fossombrone, waar BORA-hansgrohe de aanval koos op de laatste helling. “Ik probeerde wat, maar liep ik op een counter. Ik moet het misschien wat conservatiever aanpakken.”

“Voor mij gaat het nu om niet meer tijd verliezen. In de laatste week zullen we zien hoe het klassement ervoor staat en wat onze doelen zijn. Daar moeten we doelen op aanpassen. Dat kunnen we nu nog niet zeggen.”

Lees ook: Giro 2023: De verschillen tussen de favorieten – Thomas leider, vlak voor Roglic en Hart