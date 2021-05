Vlasov: “Gekozen voor eigen tempo om zo weinig mogelijk tijd te verliezen”

Aleksandr Vlasov beleefde onderweg naar Sega di Ala niet zijn beste dag in de Giro d’Italia. Op de slotklim kwam de leider van Astana-Premier Tech al snel in de problemen, waarna hij op zijn eigen tempo naar boven reed. Uiteindelijk bleef hij vierde in het klassement.

“Eigenlijk de hele dag lang voelde ik me niet echt goed”, liet Vlasov naderhand weten. “De ploeg bleef bij me en steunde me echt goed, maar op de slotklim besloot ik op mijn eigen tempo naar boven te rijden omdat ik zo weinig mogelijk tijd wilde verliezen. Ik werd geweldig geholpen door Vadim Pronskiy en uiteindelijk probeerde ik de dag zoveel mogelijk te redden.”

De 25-jarige renner was blij dat hij voor de finish nog een aantal concurrenten voorbij kon rijden. “Daarnaast was ik dicht bij een aantal anderen. Al met al kon ik de schade zo veel mogelijk beperken, maar dit was zeker niet mijn beste dag. We zullen zien wat er de komende dagen gaat gebeuren”, aldus Vlasov.