Vital Concept trekt zich terug als co-sponsor B&B Hotels-ploeg

Vital Concept heeft zich teruggetrokken als co-sponsor van de wielerploeg die het afgelopen seizoen rondreed als B&B Hotels-Vital Concept. Ploegmanager Jérôme Pineau bevestigt tegen Ouest France dat B&B Hotels de naamgever van het ProTeam blijft.

Sinds de oprichting van de ploeg in 2018 is Vital Concept een van de drijvende krachten achter de ploeg van Pineau, maar het bedrijf heeft vanwege de coronacrisis besloten zijn investering te verminderen. Naar verluidt gaat de bijdrage van twee miljoen euro naar 300.000 euro.

“Ik ben bang geweest dat de ploeg in elkaar zou klappen”, vertelt Pineau. “In een tijd als deze zijn we sowieso bang voor het economische model van het wielrennen. We zijn afhankelijk van sponsoring en het is heel willekeurig. We weten niet wat voor seizoen we in gaan, we hebben geen vaste locatie, we hebben geen stadions, we hebben geen tv-rechten. Dat is heel moeilijk.”

Budget

Onderaan de streep moet Pineau het in 2021 doen met een budget dat 15 à 20 procent lager is. “De ploeg zal B&B Hotels gaan heten, maar als een bedrijf op zoek is naar een ploeg om co-sponsor te worden, dan staat onze deur wagenwijd open”, lacht de ploegmanager van kopmannen Bryan Coquard en Pierre Rolland.

“Maar daarachter hebben we een sterke club met ondernemers. Daar hebben we de afgelopen weken aan gewerkt. Een paar partners hebben meer geïnvesteerd en we hebben ook een aantal nieuwe partners gevonden”, sluit Pineau af.