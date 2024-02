zondag 18 februari 2024 om 08:56

Visma | Lease a Bike voor slotrit Volta ao Algarve: “Er is nog een hoop mogelijk”

Visma | Lease a Bike begint met twee renners in de top-5 van het algemeen klassement aan de slotrit van de Volta ao Algarve. De voorlopig ongenaakbare Remco Evenepoel lijkt op weg naar een derde Portugese eindzege, of heeft de Nederlandse ploeg nog iets in petto?

Na de individuele tijdrit van de Volta ao Algarve zijn de kaarten flink geschud. De eindzege lijkt Remco Evenepoel bijna niet meer te kunnen ontgaan. De kopman van Soudal Quick-Step sloeg zaterdag keihard toe tegen de klok en staat nu ruimschoots aan de leiding in het algemeen klassement. Het verschil met zijn eerste belager, Daniel Felipe Martínez, is iets meer dan driekwart minuut.

Daarna zien we de mannen van Visma | Lease a Bike, met Jan Tratnik en Wout van Aert. De Sloveen is de voorlopige nummer drie, op 1:12 van Evenepoel, Van Aert (1:18) volgt net iets verder op de vierde plaats. De derde klassementsman van de ploeg – Sepp Kuss – vindt zichzelf na een mindere tijdrit pas terug op de elfde plaats, op 1:46 van de Belgische leider in koers.

Ploegleider Marc Reef maakte na de tijdrit de balans op. Over de tijdritprestatie van Tratnik was hij zeer tevreden. “Jan heeft een prima tijdrit achter de rug. Hij had ook een goed gevoel onderweg. We kunnen niet anders stellen dan dat hij een goed resultaat heeft bereikt. We weten allemaal dat de tijdrit niet het specialisme is van Sepp. Voor zijn doen heeft hij het goed gedaan. Hij verliest wat tijd op de concurrentie, maar dat was vooraf ingecalculeerd.”

De eindzege lijkt na de tijdrit geen realistische doelstelling meer, maar Reef ziet het nog wel zitten voor de slotetappe naar de Alto do Malhão. “We staan nu derde, vierde en elfde in de algemene rangschikking. Daarmee staan we er redelijk voor. Kijkend naar de dag van morgen (zondag, red.), met opnieuw een aankomst bergop, is er nog een hoop mogelijk”, besluit de Nederlander.