zaterdag 23 maart 2024 om 18:37

Visma | Lease a Bike niet op de afspraak in Ronde van Catalonië: “We moeten dit accepteren”

Visma | Lease a Bike beleefde een slechte dag in de Ronde van Catalonië. Kopman Sepp Kuss eindigde op de vijftiende plaats, op bijna vier minuten van winnaar Tadej Pogacar. Cian Uijtdebroeks verloor bijna zes minuten. “We gingen ervoor, maar het lukte niet”, vertelt ploegleider Marc Reef.

Op de website van de ploeg doet Reef zijn relaas. “Natuurlijk hadden we op meer gehoopt. Ons doel voordat de etappe begon was om op te schuiven in het algemeen klassement met Sepp en Cian. Daarom besloten we om mee initiatief te nemen. We hadden er vertrouwen in, maar helaas bleken ze vandaag niet over goede benen te beschikken. Sepp hergroepeerde nog goed op de slotklim, maar de energietank was leeg.”

“Ook dat is sport op het hoogste niveau. We gingen ervoor, maar het lukte niet. Dit resultaat was het hoogst haalbare vandaag. Dat moeten we accepteren. Morgen wacht ons ook nog een zware slotetappe in Barcelona. Steven maakte vandaag een goede indruk. Daarnaast heeft Attila in het verleden bewezen dat de beklimming van Montjuïc hem goed ligt. We zullen zien wat daar nog mogelijk is voor ons.”