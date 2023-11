donderdag 16 november 2023 om 11:56

Vertrekt Cian Uijtdebroeks vroegtijdig bij BORA-hansgrohe? ‘Meerdere teams tonen interesse’

Cian Uijtdebroeks beleefde dit jaar zijn definitieve doorbraak bij de profs. De 20-jarige Belg kwam in het tenue van BORA-hansgrohe tot grootse prestaties, maar komt hij volgend jaar ook nog uit voor de Duitse formatie? De toekomst van Uijtdebroeks bij BORA-hansgrohe is, ondanks een doorlopend contract, onzeker. Dit meldt GCN.

Het contract van Uijtdebroeks loopt nog een jaar door tot eind 2024, maar volgens GCN is het helemaal niet zeker of de nieuwe ronderevelatie wel bij zijn huidige ploeg blijft. De voormalig winnaar van de Tour de l’Avenir, dit jaar al achtste in de Vuelta a España, kan volgens de Britse website namelijk rekenen op interesse van Lidl-Trek en INEOS Grenadiers.

Uijtdebroeks heeft dus nog een doorlopend contract bij BORA-hansgrohe, maar er wordt gespeculeerd over een vroegtijdig vertrek van de Belg bij de Duitse ploeg. Ralph Denk, de teammanager van BORA-hansgrohe, weet echter van niks. “Op dit moment ligt er niks op tafel. Het is een groot voordeel dat hij nog een contract heeft tot volgend jaar. Ik weet niet of hij uiteindelijk zal vertrekken, maar op dit moment speelt er niks.”

Financiële slagkracht

“Het is een doel om Cian langer vast te leggen, aangezien hij een zeer talentvolle renner is. Alleen: onze zakken zijn niet zo diep als die van andere ploegen”, doelt Denk op de financiële slagkracht van zijn ploeg. “We moeten een slimme manier vinden. Als je het me nu vraagt, dan denk ik dat hij ook in 2024 zal uitkomen voor onze ploeg. Op dit moment heeft nog geen enkele andere ploeg gevraagd om hem te laten gaan.”

“Als je naar de UCI-regels kijkt, dan moet er sprake zijn van een drievoudige overeenkomst: met de nieuwe ploeg, de huidige werkgever én de renner in kwestie”, schetst de teambaas van BORA-hansgrohe. “En dan is er ook nog de UCI. Cian heeft een geldig contract en ik ben iemand die dat respecteert.”

Onvrede

Uijtdebroeks was dit jaar erg succesvol in dienst van BORA-hansgrohe, maar de Belg was niet altijd even tevreden over het functioneren van de ploeg. Zo was hij na de Chrono des Nations zeer ontevreden over het tijdritmateriaal. In de voorbije Vuelta a España waren er ook al spanningen tussen Uijtdebroeks en zijn ploeggenoot Aleksandr Vlasov, die bij momenten zijn eigen koers reed en zich niet echt leek te bekommeren om zijn jongere ploegmaat.

Is dit inmiddels uitgesproken? Denk: “We hebben al met hem gesproken en misschien is er de komende dagen of weken nog een gesprek nodig. Laten we zeggen dat Cian nog niet veel ervaring heeft met het praten met de pers vlak na een wedstrijd. Ik denk niet dat hij dit nog een keer zal doen. We hebben het inmiddels opgelost en uitgesproken, maar we houden dat allemaal intern.”