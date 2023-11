vrijdag 24 november 2023 om 19:28

Cian Uijtdebroeks: “Of ik bij BORA-hansgrohe blijf? Daar ga ik niet op antwoorden”

Cian Uijtdebroeks heeft gereageerd op de geruchten die er zijn over zijn contract. De jonge Belg wordt onder meer gelinkt aan INEOS Grenadiers en Lidl-Trek, terwijl hij nog een contract heeft bij BORA-hansgrohe. “Er wordt heel veel gezegd en geschreven, maar veel daarvan is niet juist”, vertelt Uijtdebroeks aan VTM.

Het contract van Uijtdebroeks loopt nog een jaar door tot eind 2024, maar volgens GCN is het helemaal niet zeker of de nieuwe ronderevelatie wel bij zijn huidige ploeg blijft. De voormalig winnaar van de Tour de l’Avenir, dit jaar al achtste in de Vuelta a España, kan volgens de Britse website namelijk rekenen op interesse van Lidl-Trek en INEOS Grenadiers.

Uijtdebroeks heeft dus nog een doorlopend contract bij BORA-hansgrohe, maar er wordt gespeculeerd over een vroegtijdig vertrek van de Belg bij de Duitse ploeg. Ralph Denk, de teammanager van BORA-hansgrohe, weet echter van niks. “Op dit moment ligt er niks op tafel. Het is een groot voordeel dat hij nog een contract heeft tot volgend jaar. Ik weet niet of hij uiteindelijk zal vertrekken, maar op dit moment speelt er niks.”

Uijtdebroeks: “Geen commentaar”

Nu heeft Uijtdebroeks zelf gereageerd op de geruchten. “Er wordt heel veel gezegd en geschreven, maar veel daarvan is niet juist. Op dit moment heb ik er niet veel aan toe te voegen. Er zijn heel veel geruchten dat ik zou vertrekken, maar daar zijn we op dit moment zeker niet mee bezig. Op dit moment kan ik niks zeggen. Ik heb nog een contract tot het einde van 2024.”

“Of ik tot volgend jaar bij de ploeg blijf? Daar ga ik niet op antwoorden. Ik heb op dit moment geen commentaar op die zaken”, aldus Uijtdebroeks. De klimmer ging wel nog verder in op de vele interesse. “Dat is altijd leuk. Ik zie dat als een compliment. Later zullen we zien wat eventueel een goede beslissing is. De komst van Primoz (Roglic, red.) verandert ook helemaal niets aan de situatie.”