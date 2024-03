woensdag 6 maart 2024 om 10:59

Visma | Lease a Bike dient UCI van repliek: “Helm voldoet aan alle veiligheidsregels”

Naar aanleiding van de opvallende tijdrithelmen van Visma | Lease a Bike tijdens de individuele tijdrit in Tirreno-Adriatico, heeft de UCI aangekondigd om het nieuwe materiaal kritisch onder de loep te nemen en zijn eigen regels eventueel aan te scherpen. De Nederlandse formatie voelt zich in een persbericht nu genoodzaakt om te reageren.

De UCI heeft – naar aanleiding van de tijdrithelmen van Visma | Lease a Bike tijdens Tireno-Adriatico – aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de ‘steeds radicalere’ tijdrithelmen. Volgens de internationale wielerbond moet er duidelijkere wetgeving omtrent helmontwerpen komen. De voorschriften omtrent helmontwerpen lijken dus strenger te worden.

Het zorgt voor gefronste wenkbrauwen binnen het kamp van Visma | Lease a Bike. “De ploeg is tevreden na de eerste wedstrijdervaringen over de nieuwe Giro Aerohaed ll. Alle renners zijn positief over de helm en ook de performance staff is zeer te spreken over het nieuwe aerodynamische ontwerp. Op de eerste plaats is de Giro Aerohead ll een veilige helm, die voldoet aan alle veiligheidsregels.”

“Ontwikkeling binnen UCI gestelde kaders”

“Veiligheid voor onze renners staat bij zowel Giro als het team voorop. Zo heeft deze helm een groter vizier waarmee de renners beter zicht hebben. En daarnaast zorgt Mips (Multi-directional Impact Protection System, red.) voor nog betere bescherming bij mogelijke klappen op het hoofd. Giro Sport Design heeft de Aerohead II ontwikkeld zodat die aan alle voorwaarden voor impacttests en veiligheidscertificaten zou voldoen, zoals noodzakelijk is voor alle helmen die tijdens wedstrijden gedragen worden.”

“Daarnaast heeft Team Visma | Lease a Bike in samenwerking met Giro veel tijd, geld en energie gestoken in de verdere aerodynamische ontwikkeling, binnen de door de UCI gestelde kaders. Team Visma | Lease a Bike kijkt uit naar de volgende tijdritten en vertrouwt erop de Giro Aerohead ll dit seizoen en in de toekomst verder te kunnen gebruiken.”

Bij monde van Performance Manager Mathieu Heijboer kwam er eerder al een reactie vanuit Visma | Lease a Bike. “Een jaar geleden zijn de regels opgesteld wat betreft afmetingen en de veiligheid. Binnen die kaders zijn wij en de helmenfabrikant Giro aan de slag gegaan”, vertelde de oud-renner aan het AD. “Nogal frappant dat dan nu dit statement komt.”

“Het is gedreven vanuit emoties en alle reacties op social media”, aldus Heijboer. “Grappenmakers op internet, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar als de UCI een probleem met het design heeft, hadden ze dat aan moeten geven toen de helm ter goedkeuring werd voorgelegd.”