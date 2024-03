dinsdag 5 maart 2024 om 18:28

Visma | Lease a Bike verbaasd na aankondiging UCI: “Gedreven vanuit emoties”

Naar aanleiding van de opvallende tijdrithelmen van Visma | Lease a Bike tijdens de individuele tijdrit in Tirreno-Adriatico, heeft de UCI aangekondigd om het nieuwe materiaal kritisch onder de loep te nemen en zijn eigen regels eventueel aan te scherpen. Dit wekt verbazing bij de Nederlandse formatie.

De UCI heeft – naar aanleiding van de tijdrithelmen van Visma | Lease a Bike tijdens Tireno-Adriatico – aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de ‘steeds radicalere’ tijdrithelmen. Volgens de internationale wielerbond moet er duidelijkere wetgeving omtrent helmontwerpen komen. De voorschriften omtrent helmontwerpen lijken dus strenger te worden.

“Hoewel het niet direct in strijd is met onze reglementen, zien we een trend dat de helm ook gebruikt wordt voor andere dingen dan waar die in hoofdzaak voor is bedoeld, namelijk veiligheid. De UCI gaat nog eens goed naar de regels kijken. Eventuele aanpassingen zullen zo snel mogelijk naar buiten worden gebracht”, laat de internationale wielerunie weten in een persbericht.

Bij Visma-Lease a Bike is men zeer verbaasd over het statement van de UCI. "Een jaar geleden zijn de regels opgesteld wat betreft afmetingen en de veiligheid. Binnen die kaders zijn wij en de helmenfabrikant Giro aan de slag gegaan", reageert Mathieu Heijboer, Performance Manager van de ploeg, bij het AD.