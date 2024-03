dinsdag 5 maart 2024 om 17:28

UCI overweegt strengere regels vanwege tijdrithelmen Visma | Lease a Bike

De UCI heeft – naar aanleiding van de tijdrithelmen van Visma | Lease a Bike tijdens Tireno-Adriatico – aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de ‘steeds radicalere’ tijdrithelmen. Volgens de internationale wielerbond moet er duidelijkere wetgeving omtrent helmontwerpen komen. Bovendien verbied de unie de ‘helmsok’ van Specialized. Dit ontwerp wordt als ‘niet-essentieel’ omschreven.

Naar aanleiding van de opvallende tijdrithelmen tijdens de individuele tijdrit in Tirreno-Adriatico, heeft de UCI aangekondigd om het nieuwe materiaal kritisch onder de loep te nemen. De internationale wielerunie wil hun standpunt over wielerhelmen verhelderen door te analyseren hoe een duidelijker regelgevingskader kan worden geschetst. De voorschriften omtrent helmontwerpen worden dus strenger.

De UCI is kritisch over de nieuwe Giro helmen van Visma | Lease a Bike, maar spreekt ook over de Rudy Project Windgream HL 85-helm (gebruikt door Bahrain Victorious) en de Poc Tempor-helm (meerdere ploegen maken gebruik van deze tijdrithelm). Volgens de wielerbond ligt de focus bij de ontwikkeling van deze helmen niet op de primaire beschermingsfunctie, maar op het bevorderen van de prestaties. Ook haalt de UCI het punt van commerciële beschikbaarheid aan. De helmen moeten volgens het reglement beschikbaar zijn voor verkoop.

Volgens Bert Blocken, professor bouwfysica aan de KU Leuven met specialisatie aerodynamica, kan de nieuwe helm “drie, vier of vijf seconden winst opleveren in een tijdrit van vijftien kilometer.” Mathieu Heijboer, de Performance Manager van Visma | Lease a Bike, nuanceert dit. “Dat is afhankelijk van welke renner de helm op heeft. Het is echt wel ontwikkeld voor onze toptijdrijders. Er komen belangrijke tijdritten aan, zoals de olympische tijdrit. Elke seconde telt.”

UCI doet specifieke helmsok in de ban

In hetzelfde persbericht maakt de UCI bekend de ‘helmsok’ van producent Specialized te verbieden. De sok wordt beoordeeld als niet-essentieel. Vanaf 2 april is de combinatie van de helm en de sok niet langer meer te zien in het profpeloton. Dit betekent dat Remco Evenepoel en Primoz Roglic in de toekomst niet meer met de zwarte halssok te bewonderen zijn. Evenepoel werd in 2023 nog wereldkampioen tijdrijden met het opvallende ontwerp.