Virtuele Ronde van Vlaanderen trekt ruim 600.000 kijkers in België

De virtuele Ronde van Vlaanderen die gisteren live werd uitgezonden op Sporza heeft in België 613.486 kijkers getrokken. Slechts zeven wedstrijden haalden in 2019 meer kijkers op de Vlaamse zender dan dit experiment.

Wedstrijdorganisator Flanders Classics kende gisteren de primeur door samen met ‘Indoor Cycling Simulator’ BKool een virtuele uitvoering van de Ronde van Vlaanderen te houden. Dertien toprenners uit acht verschillende teams deden mee aan de bijna dertig kilometer lange DeRonde2020 – een koers vanuit hun kot.

De overwinning was na ruim drie kwartier zwoegen op de indoor smarttrainer voor Greg Van Avermaet. Oliver Naesen (tweede) en Nicholas Roche (derde) pakten de overige podiumplaatsen.

The first virtual #RondeVanVlaanderen was a huge success in Flanders with 613.486 TV viewers. In 2019, only 7 races had a higher TV audience and it would have put this race ahead of e.g. Strade Bianche, Amstel Gold Race & Flèche Wallonne. @sporza_koers @FlandersClassic #cycling

— Daam Van Reeth (@vrdaam) April 6, 2020