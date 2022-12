Vinokourov over ontslag López: “Als je onze regels niet volgt, lig je eruit”

Alexander Vinokourov heeft voor het eerst gereageerd op het ontslag van Miguel Ángel López bij Astana Qazaqstan, maar de ploegbaas wil niet op details ingaan. De ploeg uit Kazachstan ontbond het contract van MAL nadat het nieuwe informatie had ontvangen over een dopingonderzoek rond de omstreden Spaanse arts Marco Maynar, waarin López ook genoemd wordt.

In juli werd de klimmer uit Colombia al korte tijd geschorst, maar toen mocht hij snel weer in actie komen omdat er geen bewijs was. Daarna werd López nog knap vierde in de Vuelta a España, maar de afgelopen weken in de zaak in een stroomversnelling gekomen. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht en Astana Qazaqstan kreeg informatie uit het onderzoek, waardoor het zich genoodzaakt zag om López te ontslaan.

“We hebben een helpende hand uitgestoken in 2021 en hebben enkele goede resultaten met hem behaald, maar het is jammer dat hij tegen de interne regels van de ploeg in is gegaan”, vertelt Vinokourov aan Cyclingnews. “Ik kan niet veel meer zeggen. We hebben regels binnen onze ploeg en als je die niet volgt, lig je eruit. We hebben hem dit najaar nog een kans gegeven, maar het is geen spelletje voor mij. Dat is duidelijk voor iedereen en daar moet je respect voor hebben.”

In een reactie heeft López zich al uitgesproken over zijn ontslag. “Er geen nieuwe feiten zijn die zo’n beslissing rechtvaardigen. Er zijn geen nieuwe feiten die nog niet bekend of gerapporteerd waren voor november 2022”, stelt hij via een advocaat. De 28-jarige Colombiaan gaat het ontslag aanvechten wegens ‘onrechtmatige contractbeëindiging zonder eerlijke reden’.