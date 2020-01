Vini Zabù-KTM verbiedt wattage- en hartslagmeters in koers donderdag 23 januari 2020 om 13:13

Vini Zabù-KTM heeft besloten om haar eigen renners dit seizoen in wedstrijden geen wattage- en hartslagmeter mee te geven. Ploegmanager Luca Scinto is geen voorstander van de technologische ontwikkeling. “We hebben ze verboden”, zegt Scinto tegen La Gazzetta dello Sport.

“Veel renners waren geobsedeerd door de waardes en werden beïnvloed”, aldus de manager. “Ik ben er klaar mee, ik wil dat ze vrij rond kunnen rijden. Het is goed om de meters te gebruiken tijdens de training, want dan kan je jezelf verbeteren. Maar tijdens wedstrijden was ik het beu toen ik hoorde ‘Ik reed 400 watt, maar loste toch’ en ‘Ik rijd niet meer dan 300 watt, dus ik heb een slechte dag’ en ‘Mijn hartslag gaat niet omhoog, dus ik ben moe’.”

Niet iedereen binnen het Italiaanse ProTeam (vorig jaar nog Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) was het eens met de beslissing van Scinto. Wel had hij de belangrijkste renner binnen de ploeg aan zijn zijde: Giovanni Visconti. “Ik wil geen robots leiden, maar renners die luisteren naar hun lichaam en zichzelf kunnen beheersen”, zegt Scinto. “Ik weet dat er in het begin wat ontevredenheid zal zijn, en dat is er ook al geweest. Maar onze kopman Visconti was het direct met mij eens. We slaan vol overtuiging deze weg in.”